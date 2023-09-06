سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

يبحث الملايين من المواطنين عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 سواء لأداء فريضة العمرة، أو من أفراد أسر المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية، والتي تعد أكبر جالية عربية بالمملكة؛ لمعرفة قيمة العملة السعودية في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في البنوك المصرية

يمكن للمواطن الراغبين في معرفة سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 مطالعة النشرة الخدمية التي يقدمها الدستور للقراء يوميا من بينها أسعار صرف العملات الأجنبية على مدار اليوم في البنوك المصرية ومن بينها العملة السعودية وهى كما يلي:

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

يتداول بنك الإسكندرية الريال السعودي بنحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي وصل الريال السعودي إلى 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال السعودي نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي وصل الريال السعودي إلى نحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس وصل سعر تداول الريال السعودي إلى 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في البنك العربي الأفريقي سجل الريال السعودي نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية سجل الريال السعودي نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني سجل الريال السعودي نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك الإسكان والتعمير سجل الريال السعودي نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

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