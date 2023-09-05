الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2023.. روابط تسجيل الرغبات

تنسيق
تنسيق

يبحث كثير من الطلاب حول تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية للعام الحالي، وكان ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ  إعلان موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وذلك بهدف تسجيل الرغبات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024

وأعلنت الوزارة فتح موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بداية من الاثنين 4 سبتمبر الجاري وحتى يوم الخميس 14 سبتمبر الجاري بواقع 10 أيام لجميع طلاب الدبلومات الفنية.

وكشفت وزارة التعليم العالي عن رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بداية من الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري حتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر الجاري.

يستطيع اليوم الطلاب والطالبات الدخول على موقع التنسيق الالكتروني وتسجيل رغباتهم، وفقًا لقواعد التنسيق.

ويرصد "الدستور" كافة المعلومات الخاصة بـ تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 وخطوات تسجيل الرغبات

موعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية لطلاب الدبلومات الفنية 2023

 رابط موقع التنسيق الإلكتروني :

وكشفت  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية نظام 3 و5 سنوات.

نستعرض معكم في السطور التالية، رابط موقع التنسيق الإلكتروني وخطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023، حيث تختلف طريقة تسجيل الرغبات من الحاصلين على الدبلوم الفني نظام 3 و5 سنوات، عن الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.

تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2024

ويمكن للطلاب أن يقوموا بالتسجيل من خلال الدخول على هذا الرابط هنــــــــا 

قواعد تقليل الاغتراب 

وأعلنت وزارة التعليم العالي قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024، حيث ينقسم التحويل إلى نوعين النوع الأول التحويل بين الكليات الجامعية، والنوع الثاني التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة، وجاءت القواعد كالتالي:

  • التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.
  • التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.
  • الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
  • التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
  • لا توجد تحويلات ورقية.
  • التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
  • استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
  • تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.
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