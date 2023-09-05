تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2023.. روابط تسجيل الرغبات

يبحث كثير من الطلاب حول تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية للعام الحالي، وكان ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ إعلان موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023، وذلك بهدف تسجيل الرغبات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024

وأعلنت الوزارة فتح موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بداية من الاثنين 4 سبتمبر الجاري وحتى يوم الخميس 14 سبتمبر الجاري بواقع 10 أيام لجميع طلاب الدبلومات الفنية.

وكشفت وزارة التعليم العالي عن رابط موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بداية من الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري حتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر الجاري.

يستطيع اليوم الطلاب والطالبات الدخول على موقع التنسيق الالكتروني وتسجيل رغباتهم، وفقًا لقواعد التنسيق.

ويرصد "الدستور" كافة المعلومات الخاصة بـ تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2023

رابط موقع التنسيق الإلكتروني :

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية نظام 3 و5 سنوات.

نستعرض معكم في السطور التالية، رابط موقع التنسيق الإلكتروني وخطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023، حيث تختلف طريقة تسجيل الرغبات من الحاصلين على الدبلوم الفني نظام 3 و5 سنوات، عن الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.

تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2024

ويمكن للطلاب أن يقوموا بالتسجيل من خلال الدخول على هذا الرابط هنــــــــا

قواعد تقليل الاغتراب

وأعلنت وزارة التعليم العالي قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024، حيث ينقسم التحويل إلى نوعين النوع الأول التحويل بين الكليات الجامعية، والنوع الثاني التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة، وجاءت القواعد كالتالي: