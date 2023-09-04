الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 وخطوات تسجيل الرغبات

خطوات تسجيل الرغبات
خطوات تسجيل الرغبات

بدأت طلاب الدبلومات الفنية 2023 في كتابة رغبات الالتحاق بالكليات أمس الأحد وتستمر حتى 14 سبتمبر الجاري وفق بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وحدد موقع التنسيق الالكتروني الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023، وتعرضها الدستور في التقرير التالي.

الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023

•       كلية فنون جميلة  بجامعات « حلوان - جامعة الإسكندرية - جامعة المنيا - جامعة جنوب الوادى بالأقصر »

•       كليات الفنون التطبيقية بجامعات « كلية فنون تطبيقية جامعة حلوان - كلية فنون تطبيقية جامعة بنها- كلية فنون تطبيقية جامعة دمياط - كلية فنون تطبيقية جامعة طنطا ».

•       كلية التجارة في بعض الجامعات 

•       كليات السياحة والفنادق بجامعات «جامعة حلوان والإسكندرية » . 

•       المعاهد الفنية الصحية بالمحافظات في شعبة شعب التسجيل الطبى والإحصاء

•       الكليات التكنولوجية التي تخصص جزء كبير من مقاعدها لطلاب الدبلومات الفنية والجزء الأقل لطلاب الثانوية العامة والتي افتتحت مصر عدد كبير منها في السنوات القليلة الماضية .

موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية 2023 .. وخطوات تسجيل الرغبات

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس وموعد التظلمات

خطوات كتابة الرغبات موقع التنسيق الإلكتروني 

حددت وزارة التعليم العالي الخطوات التي يجب أن يتبعها طالب الدبلومات الفنية للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

  • قم بالضغط على الرابط التالي هنا ، ثم حدد نوع المؤهل سواء دبلوم صناعي أو  تجارى أو  زراعي  ثلاث سنوات أو خمس سنوات.
  • ثم قم بإدخال برقم جلوسك ،والرقم السري المدرج باستمارة النجاح ، ويظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).
  • ‌ويحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.
txt

لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الدستور وموقع الوزارة الرسمي

txt

موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

الدبلومات الفنية الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية موقع التنسيق الالكتروني وزارة التعليم العالي دبلوم صناعي

مواد متعلقة

موعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية لطلاب الدبلومات الفنية 2023

لينك تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للكليات والمعاهد.. وموعد اختبارات القدرات

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

استعلم فورا| رابط نتيجة ملاحق الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب