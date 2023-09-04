الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 وخطوات تسجيل الرغبات
بدأت طلاب الدبلومات الفنية 2023 في كتابة رغبات الالتحاق بالكليات أمس الأحد وتستمر حتى 14 سبتمبر الجاري وفق بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وحدد موقع التنسيق الالكتروني الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023، وتعرضها الدستور في التقرير التالي.
الكليات المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2023
• كلية فنون جميلة بجامعات « حلوان - جامعة الإسكندرية - جامعة المنيا - جامعة جنوب الوادى بالأقصر »
• كليات الفنون التطبيقية بجامعات « كلية فنون تطبيقية جامعة حلوان - كلية فنون تطبيقية جامعة بنها- كلية فنون تطبيقية جامعة دمياط - كلية فنون تطبيقية جامعة طنطا ».
• كلية التجارة في بعض الجامعات
• كليات السياحة والفنادق بجامعات «جامعة حلوان والإسكندرية » .
• المعاهد الفنية الصحية بالمحافظات في شعبة شعب التسجيل الطبى والإحصاء
• الكليات التكنولوجية التي تخصص جزء كبير من مقاعدها لطلاب الدبلومات الفنية والجزء الأقل لطلاب الثانوية العامة والتي افتتحت مصر عدد كبير منها في السنوات القليلة الماضية .
خطوات كتابة الرغبات موقع التنسيق الإلكتروني
حددت وزارة التعليم العالي الخطوات التي يجب أن يتبعها طالب الدبلومات الفنية للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.
- قم بالضغط على الرابط التالي هنا ، ثم حدد نوع المؤهل سواء دبلوم صناعي أو تجارى أو زراعي ثلاث سنوات أو خمس سنوات.
- ثم قم بإدخال برقم جلوسك ،والرقم السري المدرج باستمارة النجاح ، ويظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (نعم).
- ويحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.