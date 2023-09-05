خبير اقتصادى: العنصر البشرى من أهم الموارد إذا أحسنا استخدامه بشكل فاعل

قال الدكتور محمد باغة، الخبير الاقتصادي، إن العنصر البشري من أهم الموارد إذا أحسنا استخدامه بشكل فاعل، مؤكدًا أن استخدامه يكون بوجود رؤية يتم تطبيقها عليه حتى يكون لدينا منظومة مميزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا بد من وجود جودة للعنصر البشري بأن يتعلموا حتى يستطيعوا الحفاظ على دولتهم ويكونوا منتجين.

وأشار باغة إلى أن الجهاز الإداري للدولة كان من الممكن أن يكون أفضل من ذلك ولكن نجد ثقلًا لتحرك العنصر الإداري فيه، مؤكدًا أن العمل في القطاع الخاص ناجح، لأن فيه ضوابط وشروطًا معينة.

الدولة تحركت في مجال الصحة بشكل جيد

وأكد أن هناك عدة محاور أمام الدولة ومنها مستويات الصحة والدولة تحركت فيه بشكل جيد، وكذلك جودة التعليم ومعدلات الدخل وهى قضية جوهرية في ظل الأوضاع الاقتصادية العادية، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يكون هناك انضباط للدخل حتى لا يحدث مساحات شاسعة بين طبقات المجتمع.