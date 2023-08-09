الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الرعاية الصحية والعلاجية": العنصر البشري أساس أي مؤسسة وبدأنا تنمية مهارات العاملين

الدكتور محمد العقاد،
الدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية

أكد الدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن العنصر البشري يعتبر العنصر الأساسي في أي مؤسسة، لافتًا إلى أن الرعاية بدأت بالاهتمام بهذا العنصر، بداية من العامل البسيط.

وقال "العقاد" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر "القناة الأولى" إن الهيئة تُعد إحدى الهيئات الثلاث المنوطة بقانون ينظم التأمين الصحي الشامل والمشروع الجديد، مضيفًا أنه قبل إطلاق تطبيق إلكتروني لإدارة الموارد البشرية لهيئة الرعاية الصحية، تم تدريب كل شخص يعمل بالمنشأة الطبية؛ لمعرفة توصيل الخدمة.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية: "بدأنا تنمية مهارات العاملين بالمنشآت الطبية، وقمنا بهذا التطبيق لأن مصر الآن تتحول رقميًا".

وواصل: "بدأت نأخذ إدارات تعد الأرض الصلبة التي نستطيع البناء عليها، وكل شخص يعمل فى منظومة هيئة الرعاية الصحية سيكون له بروفايل شخصي له، وسيكون هناك قياس للإنتاجية".

الأكثر قراءة

بيراميدز يتعاقد مع بن شرقى 3 سنوات.. والإعلان الرسمى خلال أيام

"إبراهيم" أمام محكمة الأسرة: "جوزت أخوها وعملت لأختها حقن مجهري بفلوسي"

"التنظيم والإدارة": فتح باب التقديم لوظائف شاغرة بالقاهرة فى 3 تخصصات

قبل مرور 24 ساعة من الواقعة.. القبض على قاتل كهربائي بالمنوفية

"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى دمياط والدقهلية

تراجع أسعار الفراخ والبط اليوم الأربعاء 9 أغسطس في البورصة الرئيسية للدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟