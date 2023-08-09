"الرعاية الصحية والعلاجية": العنصر البشري أساس أي مؤسسة وبدأنا تنمية مهارات العاملين

أكد الدكتور محمد العقاد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن العنصر البشري يعتبر العنصر الأساسي في أي مؤسسة، لافتًا إلى أن الرعاية بدأت بالاهتمام بهذا العنصر، بداية من العامل البسيط.

وقال "العقاد" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر "القناة الأولى" إن الهيئة تُعد إحدى الهيئات الثلاث المنوطة بقانون ينظم التأمين الصحي الشامل والمشروع الجديد، مضيفًا أنه قبل إطلاق تطبيق إلكتروني لإدارة الموارد البشرية لهيئة الرعاية الصحية، تم تدريب كل شخص يعمل بالمنشأة الطبية؛ لمعرفة توصيل الخدمة.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية: "بدأنا تنمية مهارات العاملين بالمنشآت الطبية، وقمنا بهذا التطبيق لأن مصر الآن تتحول رقميًا".

وواصل: "بدأت نأخذ إدارات تعد الأرض الصلبة التي نستطيع البناء عليها، وكل شخص يعمل فى منظومة هيئة الرعاية الصحية سيكون له بروفايل شخصي له، وسيكون هناك قياس للإنتاجية".