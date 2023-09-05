محافظ الغربية: استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الرصف التطوير

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية ضمن خطة المحافظة، وذلك من أجل تذليل كافة العقبات وإنهاء كافة المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم، بمكتبه بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، و السكرتير العام للمحافظة، ومديري الإدارات المالية والسكان، الشؤون القانونية لمناقشة مستجدات الأعمال في تلك المشروعات.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ، الموقف التنفيذي للمشروعات، الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة، لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن.



وأوضح المحافظ، أن مشروعات الرصف والتطوير الجاري تنفيذها ستساهم في إضفاء المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، وإحداث نقلة نوعية للطرق والشوارع وتطويرها بما يليق بمحافظة الغربية، كما ستقدم المشروعات الخدمية التنموية خدمات أفضل للمواطنين إلى جانب توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر وغير مباشر.

كما وجه رحمي، بضرورة المتابعة المستمرة لسرعة نهو كافة المشروعات ودخولها الخدمة من أجل تلبية مطالب واحتياجات المواطنين وتحقيق رضا أبناء المحافظة.

وكان محافظ الغربية، قد قام بجولة تفقدية لمتابعة تجهيز معرض أهلا مدارس لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور بالمحلة الكبرى.

وخلال الجولة وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تجهيز معارض "أهلا مدارس" بمختلف المراكز والمدن والأحياء؛ لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

وتفقد المحافظ، خلال جولته تجهیز المعرض الذي سيقوم ببيع كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس المدرسية بأسعار تنافسية لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

وتابع جولته بتفقد منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق ومراقبتها، وذلك بالإضافة إلى الاطمئنان على رضا المواطنين وإقبالهم على هذه المنافذ.