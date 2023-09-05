وكيل "تعليم الغربية" يؤكد تفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا موسعًا بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، وقد استهدف الاجتماع حضور مديري عموم المديرية، مديري عموم الإدارات التعليمية والوكلاء، موجهي عموم المواد والأنشطة بالتعليم العام والفني، مديري المراحل والنوعيات بالتعليم العام والفني، مديري إدارات مراحل رياض الأطفال، الابتدائي، الإعدادي، الثانوي.

كما حضر الاجتماع مديرو المدارس الرسمية والدولية، التعليم الخاص، التربية الخاصة، التعليم المجتمعي، تكافؤ الفرص، التعليم التجاري، التعليم الصناعي، التعليم الزراعي، التعليم المزدوج، مديرو التنسيق عام وفنى بالمديرية، مدير إدارة الجودة بالمديرية، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، مدير إدارة التدريب بالمديرية، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، مدير إدارة شئون الطلاب والامتحانات بالمديرية، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء بالمديرية، مدير إدارة اللامركزية، مدير إدارة الأمن، مدير إدارة الأزمات.

وفي بداية الاجتماع، هنأ وكيل الوزارة الحضور باقتراب بداية العام الدراسي الجديد، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد، وعامًا دراسيًا مكللًا بالنجاح والتوفيق، مقدمًا الشكر والتقدير لقيادات المديرية والإدارات التعليمية على الجهد المبذول خلال العام الدراسي الماضي 2022 /2023.

وتحدث وكيل الوزارة عن نقاط هامة ورئيسية، خلال الاجتماع، كان من أهمها التأكيد على تفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية التي تحقق بيئة تعليمية آمنة وعملية تعليمية جادة، والتأكد من وصولها لجميع المدارس والأقسام، والتأكيد على إعادة توزيع المعلمين، وتنفيذ كل أوامر النقل والندب على مستوى الإدارات التعليمية، وتفعيل القرار الوزاري 202 لسنة 2013 لسد العجز بالمدارس، مع مراعاة الحفاظ على استقرار المدارس الثانوية ومعلمي الصفوف الأولي، والتأكيد على الانتهاء من خطط الندب والنقل قبل بداية العام الدراسي، مع مراعاة الدقة والشفافية والعدالة عند إجراء عمليات النقل، على أن يتم الانتهاء من كل حركات النقل والندب قبل 10/9/2023.

واختتم وكيل الوزارة الاجتماع بالتوجيه بالاهتمام بجميع فئات ذوي الهمم من العاملين والطلاب، ممن وهبهم الله سمات وإرادة مميزة، وتقديم كل سبل الدعم والتشجيع والتحفيز لهم، والالتزام الكامل بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 /2024، والتأكيد على إعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام لتحقيق الانضباط داخل جميع المدارس.