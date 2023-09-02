برلمان الغربية ينظم لقاء تعريفي لحملة بشبابها تحت شعار "شباب بهوية وطنية"

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "إدارة البرلمان والتعليم المدني" بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، لقاء تعريفي لحملة بشبابها تحت شعار "شباب بهوية وطنية" ، اليوم السبت، في إطار الاستعدادات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المديرية وبحضور ممثلي نموذج مجلس الشيوخ بالمحافظة وعدد 100من أعضاء برلماني الشباب والطلائع بالغربية.

ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتوجيهات يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية وأشراف سامح خضر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، ومحمد الجوهري رئيس قسم البرلمان، وبحضور محمد محمود رئيس برلمان شباب الجمهورية، الدكتورة مروة دوبان منسق الحملة، محمد الفقي رئيس العلاقات الخارجية ببرلمان شباب الجمهورية، سارة متولي نائب رئيس الهيئة البرلمانية بالمحافظة.

وزارة الشباب والرياضة تسعى إلى تقديم رؤية وطنية

أوضح يسري الديب، وكيل وزارة الشباب بالغربية بأن وزارة الشباب والرياضة تسعى إلى تقديم رؤية وطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز الوعي لدى الشباب المصري بالأوضاع الراهنة والعمل على توحيد الشباب نحو إدراك طبيعة ما نواجهه من تحديات تتطلب الاصطفاف الوطني والمشاركة في صنع القرار بطرح الرؤى والأفكار الداعمة لمسيرة التنمية، ومساعدتهم على التصدي للشائعات بتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة الهدامة.

كما تناول اللقاء عدة محاور رؤية مصر للتنمية المستدامه 2030، المشاركة السياسية وأهميتها في تغيير المواقع السياسي، الإنجازات الخاصة بالدولة المصرية، التاريخ المصري وفضل مصر ومساهمتها في بناء الحضارات المختلفة، العلماء المصريين وإسهاماتهم في التنمية على المستوى القومي والدولي، كما تأتي أهمية الحملة ودورها في نشر الوعي السياسي بنا يسهم في تشكيل الوعي.