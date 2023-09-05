إصابة 95 شخصا بالتسم والإعياء في حفل زفاف بمغاغة في المنيا

أصيب 95 شخصاً بإحدى قرى مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، إثر تناول وجبة غذائية فى حفل زفاف ، تم نقل المصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة، حيث قررت المستشفى التصريح بخروج بعض الحالات بعد تحسن حالاتهم وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الإجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، قد تلقت إخطارا من مستشفى مغاغة المركزي، يفيد بوصل عدد كبير من المواطنين باحدى القرى مصابين بحالة إعياء شديدة وقيئ، ومصابين بحالة تسمم، وذلك أثر تناول وجبة غذاىية فى حفل زفاف، وألأفادت التحريات الاولية أصابة 95 شخص، بحالة إعياء وقيى شديدة، وذلك إثر تناول وجبة غذاىية فى حفل زفاف، تم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين، ومنهم من استقرت حالته وخرج من المستشفى وخروج حوالى 70٪ منهم وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي

وكانت محافظة المنيا قد شهدت حادث أصيب خلاله 4 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا أمام مدخل قرية بني حسن بأبوقرقاص، واسفر الحادث عن مصابين.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء مختلفة من الجسم.

وأفادت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو السرعة الزائدة وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة أخرى، وحررت الأجهزة الأمنية محضر بالحادث وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة.