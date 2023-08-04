وفاة طالب بأزمة قلبية أثناء حضوره حفل زفاف بالمنيا

تحول فرح إلى مأتم عقب وفاة طفل متأثرا بإصابته بأزمة قلبية أثناء حضوره حفل زفاف في إحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة "عمر.ا" 10 سنوات، طالب ومقيم بإحدى قرى مركز العدوة، شمال المنيا، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية أثناء حضوره حفل زفاف.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة فرع هيئة الإسعاف، حيث تم نقل جثة طالب إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت انتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثة وإعداد تقرير طبي بكيفية ووقت حدوث الوفاة تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .