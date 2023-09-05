الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في اليوم العالمي لـ"السمبوسة".. تعرف على الحشوات المختلفة للوجبة الأشهر في العالم

السمبوسة
السمبوسة

السمبوسة تعد من إحدى الوجبات الخفيفة والأكثر شهرة في العالم، فهناك بعض النكهات الإقليمية المختلفة للمعجنات المثلثة المفضلة لدى الجميع.

عادة ما تكون السمبوسة عبارة عن شريحة رقيقة مصنوعة بشكل أساسي من الماء الدافئ، الدقيق والزيت والملح والبيض أو الخميرة، ثم يتم تشكيل خليط العجين على شكل مستطيل طويل يحصل على حشوات مختلفة ثم يقلى في الزيت.

 

طريقة عمل السمبوسة على الطريقة اللبنانية


في اليوم العالمي السمبوسة يصنع اللبنانيون السمبوسة بشكل أساسي من لحم الضأن الممزوج بالمكسرات، ويحبون إضافة بذور الصنوبر.

 

أنواع حشوة الجبن
في حين أن الجبن الأبيض هو الأكثر استخدامًا في السمبوسة، خاصة خلال شهر رمضان، إلا أنه يمكن أيضًا حشوه بالشيدر أو الموزاريلا أو حتى الجبن الرومي، ويستخدم البعض الآخر أكثر من نوع واحد من الجبن.

 

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نكهة الزعتر 


يتم دائمًا تقديم السمبوسة مع الزعتر والجبن الأبيض عادةً جبن "اللبنة" أو "الحلوم" الشامي أو بعض أنواع الجبن البيضاء الأخرى مثل الفيتا لتعويض النكهة القوية، ويلاحظ أنه عادة ما يتم إضافة السماق وجوزة الطيب وغيرها من الأعشاب والبهارات إلى خليط اللحوم ولكن ليس بكميات زائدة.

طريقة عمل السمبوسة اللحم
عادةً ما يعتمد اللحم الأحمر المستخدم في هذه الوصفة الشائعة على لحم البقر، ويُستكمل بالفلفل الأسود والكزبرة والتوابل الأخرى، بعض الدول مثل العراق تحب إضافة الفواكه المجففة الحلوة مثل الزبيب أو المكسرات.

طريقة عمل السمبوسة خضار
البازلاء والجزر عادة ما يتم طهيها، ثم يتم تتبيلها باستخدام المرق أو مرق اللحم لمنحها المذاق اللذيذ للمطبخ العربي، ولكن إذا كنت تحضره في المنزل، فقد يكون مرق الخضار بديلاً مرضيًا.

طريقة عمل السمبوسة الدجاج 

تعتبر من الوصفات الأكثر شعبية في مصر، حيث يتم تتبيل الدجاج وطهيه بأكثر من طريقة وإضافته داخل المعجنات، ومن الممكن إضافة الخضار لديها أيضا.

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