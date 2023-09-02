لتجديد مظهر الشعر بصحة وأمان.. طريقة عمل الحنة للشعر باللون البني؟

تحب كل امرأة أن تظهر بأحسن صورة أمام نفسها وأمام الناس، لذلك تبحث دائمًا عن التجديد في مظهرها، ومع ارتفاع أسعار أدوات التجميل أصبح اللجوء إلى الوصفات الطبيعية هو الحل الملائم لكل سيدة.

وعند تغيير لون الشعر أصبحت بعض السيدات يلجأن إلى وضع الحناء على الشعر لما لها من فوائد صحية عديدة على الشعر وأيضًا لسهولة وضعها وقلة تكلفتها.

وفي هذا السياق يستعرض الدستور من خلال السطور التالية طريقة عمل الحنة للشعر باللون البني.

مكونات صبغ الشعر بالحنة باللون البني:

الحنة: 5 ملاعق من الحنة الخضراء الفاتحة المطحونة.

البابونج: 4 ملاعق من البابونج المجفف.

الكركم: 4 ملاعق من الكركم التجميلي.

الماء: كوب من الماء.

الخل: ربع كوب من الخل الأبيض.

العسل: 2 ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

قفازات.

فوطة أو قماش ميكروفيبر.

كيس بلاستيك.

قبعة الاستحمام.

تحضير حنة الشعر باللون البني:

الخطوة الأولى:

قومي بإضافة البابونج مع الكركم وامزجيهم جيدا.

الخطوة الثانية:

في إناء على النار ضعي الماء والأعشاب وكل الخلطات الجافة ثم اتركيها حتى الغليان، وبعد ذلك اخفضي النار واتركيها لمدة خمس دقائق.

الخطوة الثالثة:

قومي بترك الخليط جانبًا حتى يبرد مع ضرورة تغطيته جيدا بقطعة قماش ثقيلة حتى يخمر.

الخطوة الرابعة:

قومي بتصفية الخليط وأعيدي تسخينه حتى درجة الغليان في الميكرويف.

الخطوة الخامسة:

قومي بإضافة السائل إلى الحناء.

الخطوة السادسة:

قومي بإضافة ربع كوب الخل، ثم أضيفي العسل للخليط وقلبي جيدا.

الخطوة السابعة:

قومي بعجن المكونات جيدا حتى يصير قوامها متوسط وسهل الفرد.

الخطوة الثامنة:

قومى بإضافة الخليط على الشعر.

الخطوة التاسعة:

قومي بتغطية الشعر بالبلاستيك، وضعي قبعة الاستحمام ثم ضعي فوقهم منشفة ساخنة، واتركي الخلطة على الشعر لمدة تتراوح من 4 الى 6 ساعات.

الخطوة العاشرة:

اشطفي الشعر من الحناء جيدًا اولا بالماء، ثم ضعي الشامبو بعد ذلك لتغسليه مرة أخرى.



فوائد استخدام الحنة للشعر: