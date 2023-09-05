الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الزمالك.. تأهيل عواد وعمرو السيسى وعبدالله جمعة

عواد
عواد

واصل محمد عواد وعمرو السيسي وعبدالله جمعة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهم على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية ضمن معسكر الإعداد الداخلي استعدادًا للموسم الجديد وبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

تدريبات خاصة

وخاض الثلاثي تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

واكتفى الثلاثي بأداء تدريبات تأهيلية فقط دون المشاركة في باقي فقرات المران وفقًا للبرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادًا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

مران الحراس

وخاض عبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء، حارسا مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية ضمن معسكر الإعداد الداخلي المقام حاليًا استعدادًا للموسم الجديد وبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وأدى عبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء تدريبات فنية متنوعة تحت قيادة محمد عبدالمنصف، مدرب حراس المرمى بالفريق.

ومنح محمد عبدالمنصف ثنائي الحراس، العديد من التعليمات الفنية خلال المران، وقام بتحفيزهما لتقديم أفضل ما لديهما خلال الفترة المقبلة.

وشارك عبدالرحمن نفاد ومعاذ علاء في التقسيمة الفنية وظهرا بشكل قوي استعدادًا للفترة المقبلة والبطولات التي يشارك فيها الفريق.

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