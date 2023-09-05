الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اختل توازنهما.. سقوط شاب وعامل من علو في أوسيم وأكتوبر

جثة
جثة

أصيب شاب بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوعه وسقوطه من الطابق الثالث فى منطقة أوسيم، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.


تفاصيل الواقعة 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط شخص من عقار في أوسيم، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن شابا اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، ليصاب بكسور ونزيف، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لإسعافه وتلقي العلاج.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرته، ولم يشتبهوا في الحادث جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

سقوط عامل اختل توازنه من الطابق الرابع بـ  6 أكتوبر

سقط عامل من الطابق الرابع في مدينة 6 أكتوبر مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن عامل اختل توازنه أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف.

تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية في المنيب
 

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة المنيب.
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى المنيب، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

اوسيم شبهة جنائية 6 أكتوبر المنيب حريق الجيزة

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