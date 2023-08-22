"شبهة جنائية أم قضاء وقدر".. نهاية مأساوية لـ"ياسمين" فى حى عين شمس

«شبهة جنائية أم قضاء وقدر».. مأساة حقيقية تعيشها أسرة في حي منطقة عين شمس إثر فقدهما ابنتهما العروس التي لم يتجاوز عمرها العشرين عامًا، وذلك إثر سقوطها من أعلى العقار.

«شبهة جنائية أم قضاء وقدر».. نهاية مأساوية لـ«ياسمين» في حي عين شمس

الحياة أقسى وأقصر مما نتخيل كان هذا المبدأ الذي تحيا به ياسمين خلال سنوات عمرها القليلة فبعد أن انتهى فترة تعليمها المتوسط وجلست في المنزل، تهتم بشئون حياتها العادية كأي فتاة في مرحلة الزواج تنتظر العريس.

وكأي يوم عادي تمر به استيقظت وبدأت تمارس نشاطها اليومي من التنظيف والتلميع ولكن في هذا اليوم كانت الكارثة هي بسقوطها جثة هامدة في مدخل العقار الذي تقيم فيه، لتنتهي حياتها فجأة وبدون سابق إنذار لتودع أسرتها.

مناظرة جثة الفتاة

وكشفت مناظرة نيابة عين شمس الجزئية، أن الجثة لفتاة سقطت من علو وهي في العقد الثالث من العمر، وترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها آثار كسور ونزيف خارجي نتيجة السقوط، وجارِ سماع أقوال الشهود وأسرة الفتاة.

تفاصيل قسم شرطة عين شمس

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة فتاة إثر ادعاء سقوط من علو.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الجثة لفتاة تدعى «ياسمين. ك»، إثر سقوطها من علو في ظروف غامضة.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال أسرة المتوفاة والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

قرارات النيابة العامة

وأمرت نيابة عين شمس الجزئية، بتشريح جثة الفتاة وإعداد تقرير حول أسباب وملابسات الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك واستدعاء أسرة الضحية لسماع أقوالهم في الحادي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.