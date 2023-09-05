الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب محمود القط لـ"صالون التنسيقية": أى مواطن يتحدث إيجابيًا عن وطنه يواجه بإرهاب فكرى

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أكد النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أي مواطن مصري يتحدث بشكل إيجابي عن وطنه يواجه بإرهاب فكري وانتهازية وابتزاز سياسي، مشيرًا إلى أن الضوابط هي التي تعمل على التفرقة بين الحرية والتعدي علي حرية الآخرين.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا وملفات المحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية "حرية الرأي والتعبير"، وذلك فى ضوء ما شهدته جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي فى الحوار الوطنى من مناقشات.

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وأضاف النائب محمود القط، أن هناك طرحا لجميع القضايا في الحوار الوطني بكل حرية، مشيرًا إلى أن الحديث عن انتخابات رئاسية وهي على الأبواب وهناك مرشحين محتملين يقومون بجولات ودعاية انتخابية الآن قبل فتح باب الترشح .

وأدار الصالون النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، من الصالون؛ ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، النائبة مى رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب الأسبق، فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون كل من محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أسماء عبد الله، عضو التنسيقية.

النائب محمود القط: أي مواطن يتحدث بشكل إيجابي عن وطنه يواجه بإرهاب فكري وانتهازية وابتزاز سياسي


يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
 

إرهاب فكري النائب محمود فيصل القط الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحرية

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