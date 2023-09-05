في ذكرى وفاته.. أبرز المعلومات عن روشوس ميش آخر حارس لهتلر

يوافق اليوم ذكرى وفاة روشوس ميش، فهو اسم لا يعرفه الكثيرون، لكنه كان شاهدا على أحداث تاريخية هزت العالم في القرن العشرين، فهو كان ضابطا في الجيش الألماني النازي، وحارسا شخصيا للزعيم أدولف هتلر، وأحد الناجين من قبو "الفوهرر" في برلين خلال الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

توفي روشوس ميش في 5 سبتمبر عام 2013 في برلين عن عمر ناهز 96 عاما، وكان وقتها أخر من عمل مع هتلر في قبوه، في السطور التالية نستعرض بعض تفاصيل حياة "روشوس ميش"، وكيف انضم إلى الحزب النازي وأصبح حارسا لهتلر، وماذا شهد في قبو الفوهرر من مآسي وانتحارات.

روشوس ميش

" روشوس ميش".. خزانة أسرار هتلر

روشوس ميش، كان شاهدا على أحداث تاريخية هزت العالم، فبعض الأحداث التاريخية التي شهدها روشوس ميش هي، غزو بولندا عام 1939، حيث أصيب روشوس ميش في المعركة وتم نقله إلى برلين للعلاج.

انضم إلى كتيبة أس أس لحراسة هتلر عام 1940، حيث أصبح مسؤولا عن بريد وتلغراف هتلر وحارسه الشخصي، بالإضافة إلى مشاركته في عدة رحلات مع هتلر إلى مقراته في فولفسشانزه وبيرختسغادن وفرانسوا، ودخوله إلى قبو "الفوهرر" في مارس 1945، حيث شهد انتحار هتلر وزوجته إيفا براون وجوزيف جوبلز وزوجته ماجدا وأطفالهم الستة.

هتلر

كما اعتقل من قبل القوات السوفيتية في مايو 1945، حيث تم نقله إلى سجن "لوبيانكا" في موسكو ومن ثم إلى سجن في سيبيريا وكازاخستان، بالإضافة إلي عودته لبرلين في 1954، حيث أسس متجرا صغيرا لفن الرسم والتصوير وقضى تقاعده في منزل في حي رودو.

اللحظات الأخيرة من حياة هتلر

كشف الحارس الشخصي للزعيم النازي، أدولف هتلر، الذي كان أول من رآه ميتا، عن اللحظات الأخيرة من حياة هتلر مع سرده لتفاصيل مثيرة، حيث أكد إن جميع الجنود أطلق سراحهم من يمين الولاء، وأنه يريد حرق جثته بعد انتحاره.

وكان روشوس ميش، آخر الباقين على قيد الحياة من حاشية هتلر، عندما توفي في العاصمة الألمانية، برلين، عن عمر يناهز 96 عاما، العام 2013.