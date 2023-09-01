في ذكرى وفاة علي عبد الخالق.. لماذا لقب بـ"مخرج الأعمال الوطنية"

يوافق الغد ذكرى وفاة مخرج الروائع علي عبد الخالق، والذي رحل عن عالمنا في 2 من سبتمبر عام 2022، حيث يعتبر أحد علامات الإخراج في مصر والوطن العربي.

اشتهر علي عبد الخالق، بأفلامه الوطنية والاجتماعية والتي تناولت قضايا مهمة في تاريخ وحاضر مصر، ولد بالقاهرة في 9 يونيو 1944، حيث درس في المعهد العالي للسينما وتخرج من قسم الإخراج عام 1966، وبدأ حياته الفنية كمساعد مخرج ثم اتجه إلى إخراج الأفلام التسجيلية.

حصل عبد الخالق، على عدة جوائز دولية عن أفلامه التسجيلية مثل "أنشودة الوداع" و"السويس مدينتي"، والتي تعبر عن حبه لوطنه وشعبه، فقد قدم أول أفلامه الروائية الطويلة عام 1972 بعنوان "أغنية على الممر"، والتي تحكي عن حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل، وحققت نجاحًا كبيرًا وفازت بجائزة من مهرجان "كارلوفي فاري" السينمائي.

في فترة الثمانينات، شكل ثنائيًا ناجحًا مع المؤلف محمود أبو زيد، وأخرج أفلامًا مميزة مثل "العار” و"الكيف" و"جري الوحوش" و"البيضة والحجر"، والتي تناولت مشكلات الفقر والفساد والإدمان والثورة.

في بداية الألفية الثانية، اتجه إلى الدراما التلفزيونية، وأخرج مسلسلات مثل "نجمة الجماهير" و"البوابة الثانية"، والتي لاقت استحسان الجمهور، توفي عام 2022 بعد صراع مع سرطان الرئة، وشيع جثمانه بمشاركة كبار نجوم الفن والإعلام في مصر.

علي عبد الخالق.. مخرج الروائع الوطنية

يعتبر علي عبد الخالق من أبرز المخرجين المصريين، والذي أثرى السينما المصرية بأعماله الوطنية التي تحمل رسائل إنسانية وثقافية، والتي أشهرها:

أغنية على الممر 1972: أغنية على الممر فيلم من سيناريو وحوار مصطفى محرم وإخراج علي عبد الخالق وبطولة محمود مرسي وصلاح قابيل ومحمود ياسين وأحمد مرعي وصلاح السعدني.

العار 1982: فيلم درامي عن قضية الفساد وتجارة المخدرات، والصراع بين حب المال والاتجاه للتخلي عن المبادئ والقيم.

الكيف 1985: فيلم اجتماعي يتحدث عن مشكلة الإدمان وتأثيرها على حياة الشباب، حيث تطرق إلي عقل تجار هذه المواد وكيف يفكرون.

جري الوحوش 1987: فيلم يوثق العلاقة بين العلم والفقر والمال، حيث تدور قصته حول إرادة المال في شراء السعادة وحلم الإنجاب ولكن في النهاية إرادة الله أقوى.

البيضة والحجر 1990: فيلم يناقش قضية الجهل والفقر، وكيف يستغل الدجالين هذا الشيء في كسب المال من الآخرين.

شادر السمك 1986: فيلم من بطولة الفنان أحمد زكي والفنانة نبيلة عبيد والفنان محمد رضا والفنانة خلود والفنان علي الشريف، من إخراج علي عبد الخالق.