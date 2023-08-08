الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وفاة مخرج فيلم الرعب الشهير "طارد الأرواح الشريرة"

المخرج الشهير وليام
المخرج الشهير وليام فريدكين

ذكرت مجلة "فارايتي" أن المخرج الشهير وليام فريدكين الذي أخرج فيلم (ذا فرينش كونيكشن) "الرابط الفرنسي" عام 1971 وفيلم (ذا إكسورسيست) "طارد الأرواح الشريرة" عام 1973، توفي الإثنين عن عمر يناهز 87 عامًا.

ونقلت المجلة عن صديقة زوجة فريدكين قولها، إنه توفي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ولا توجد تفاصيل حتى الآن حول ملابسات وفاته.

أفلام ناجحة في مسيرة فريدكين

فاز فيلم "الرابط الفرنسي" بخمس جوائز أوسكار، منها أفضل فيلم، وأفضل مخرج التي حصل عليها فريدكين، وأفضل ممثل لجين هاكمان.

رُشح فيلم "طارد الأرواح الشريرة" لعشر جوائز أوسكار منها جائزة أفضل مخرج.

بدأ فريدكين حياته الإخراجية في عام 1967 عندما أخرج فيلم (جود تايمز) "أوقات سعيدة"‭ ‬وهو فيلم موسيقي كوميدي، ثم تحول لإخراج أفلام الرعب والعنف والأفلام المثيرة للجدل.

وُلد فريدكين في 29 أغسطس عام 1935 ونشأ في شيكاغو وهو ابن لمهاجرين أوكرانيين.

بسبب عدم قدرته على تحمل تكاليف الدراسة الجامعية، عمل فريدكين في إدارة البريد بمحطة تلفزيونية في شيكاغو بعد الدراسة الثانوية.

عانى فريدكين من نوبة قلبية في عام 1981، وقال في ذلك الوقت إن ولعه بالبيتزا والنقانق هو الذي سبب له ذلك.

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