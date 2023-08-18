الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مخرج فى مهرجان القاهرة للدراما

بوستر
بوستر

رشَّحت إدارة مهرجان القاهرة للدراما، عددٌا كبيرا من المخرجين، للمشاركة في الماراثون السنوي، الذي يُقام في 24 من أغسطس الجاري بمدينة العلمين الجديدة.

وينطلق حفل مهرجان القاهرة للدراما في غضون أيام قليلة، حيث يختار الجمهور الأفضل عبر موقع المهرجان، ليتم الإعلان عن تفاصيله في حفل كبير بمدينة العلمين الجديدة.

وضمت قائمة المخرجين المشاركين في الاستفتاء على جائزة أفضل مخرج للعام الحالي، الأسماء التالية:

معتز التوني - كريم الشناوي - محمد شاكر خضير - محمد سلامة - محمد سامي - عمر المهندس - علاء إسماعيل - أحمد الجندي - كريم العدل - خالد الحلفاوي - خالد مرعي - عادل أديب - أحمد الجندي - مي ممدوح - مصطفى فكري - مروان عبدالمنعم - أحمد سمير فرج - حسن صالح - رءوف عبدالعزيز - أحمد حسن - أحمد خالد موسى - تامر نادي - خالد يوسف - سامح عبدالعزيز - عمرو صلاح - حسين المنباوي - سامح عبدالعزيز"، بالإضافة إلى: الليث حجو - سامح عبدالعزيز - أحمد نادر جلال - أحمد حسن - محمد عبدالرحمن حماقي - معتز حسام - شادي عبدالسلام - روجينا بسالى - حسين المنياوي - سدير مسعود - شادي يسري - محمد بكير - هانى كمال - نادين خان - محمد عبدالسلام - أحمد صالح - هادي علي - وائل إحسان - هادي الباجوري - يحيى إسماعيل - عبدالعزيز حشاد - منال الصيفي -  كريم مدحت - رؤوف عبدالعزيز - أحمد خالد أمين - طارق رفعت - أمير رمسيس - أحمد عبدالحميد - شيرين عادل - محمد فاضل - تامر المهدي - محمود رشاد - ياسر سامي - مريم أبو عوف - إبرام نشأت - شادي الرملي - إسلام خيري - معتز التوني.

احمد سمير فرج أحمد صالح أحمد خالد موسى احمد خالد أحمد خالد أمين هرجان القاهرة للدراما حسين المنباوي

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