"العربية للتنمية الإدارية" تطلق أولى فعاليات ملتقى استراتيجيات التحول لمجتمع رقمى بالقاهرة

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى التجارب والممارسات الإدارية الناجحة حول استراتيجيات التحول لمجتمع رقمي، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، وعلى مدار يومي 4 و5 سبتمبر بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي والإدارة في الوطن العربي.



وأشار الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة، في كلمته في افتتاح الملتقى إلى أهمية دور التحول الرقمي في دعم القدرة التنافسية للدول وحكوماتها وأجهزتها، وحتمية ذلك التحول من أجل مواكبة التطور العالمي المتسارع.

عرض للتجارب العملية لعدة دول عربية في مجال التحول الرقمي



يتضمن الملتقي جلسات نقاشية وعرضا للتجارب العملية لعدة دول عربية في مجال التحول الرقمي في الإدارة، كما يهدف الملتقى إلى إتاحة الفرصة للخبراء والمشاركين به للتعرف على التجارب والممارسات الإدارية الناجحة في مجال "استراتيجيات التحول لمجتمع رقمي" واستعراض البرامج والتطبيقات التي يتم تفعيلها في المؤسسات الحكومية المختلفة لتقديم الخدمات للمستفيدين بشكل أسرع وأفضل، ما يعزز خطط وممارسات التحول لمجتمع رقمي.

كما يتناول الملتقى عدة محاور من أهمها الاستراتيجيات الوطنية للتحول لمجتمع رقمي، جاهزية التشريعات لضمان تحول رقمي مرن وشامل، وعروض لأهم الممارسات والتجارب الناجحة في مجال التحول لمجتمع رقمي.

المنظمة تختتم 45 برنامجًا تدريبيًا خلال أغسطس

كانت المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، قد اختتمت 45 برنامجًا تدريبيًا ودبلومًا، تم عقدهم خلال شهر أغسطس في كل من مقر المنظمة الرئيس بالقاهرة، والمقر الإقليمي للمنظمة بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك في هذه البرامج العديد من منسوبي وزارات وهيئات في دول عربية عدة، وهي المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، ليبيا.

تهدف هذه البرامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والاتجاهات الحديثة في القطاعات الإدارية والمالية والمحاسبية وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات والشهادات المهنية، بما يسهم في تحسين أداء العاملين في جهات عملهم، ويتم تنفيذها بأساليب مُنوعة، ما بين محاضرات وحلقات نقاشية، واستعراض بعض الحالات الدراسية، إضافة إلى تطبيقات عملية.

أبرز الموضوعات التي تضمنتها البرامج التدريبية

تناولت البرامج التدريبية موضوعات تخدم احتياجات المتدربين وجهات ابتعاثهم، في سبيل تطوير قدراتهم المؤسسية والفردية في المجالات المختلفة، اشتملت حزمة التدريبات على العديد من البرامج منها تنمية وتطوير مهارات المختصين بالإدارة الإلكترونية، إعداد وتأهيل القادة، التعامل مع الضغوط وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات، تنمية مهارات مديري مكاتب الإدارة العليا، التفكير الاستراتيجي، تطبيق النظم الذكية في التعليم.