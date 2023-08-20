"العربية للتنمية الإدارية" تعقد مؤتمر التعليم العالي والتنمية المستدامة بالقاهرة.. سبتمبر

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، المؤتمر العربي الخامس حول " التعليم العالي والتنمية المستدامة: دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وذلك في الفترة من 10-11 سبتمبر القادم، بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة، يتحدث في المؤتمر نخبة من رؤساء الجامعات من مختلف أنحاء الوطن العربي.

ويشارك في مؤتمر المنظمة الدولي، العديد من الجامعات ونخبة من الباحثين والموظفين والطلاب وممثلي الصناعة، واضعي السياسات، المسؤولين، المجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة في التنمية المستدامة في العالم العربي، وذلك لتبادل الخبرات والأفكار واكتشاف الفرص والتحديات لأهداف التنمية المستدامة وغاياتها، كما وسيعقد المعرض الأكاديمي للكتاب على هامش المؤتمر.

- دور الجامعات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتها

يعقد المؤتمر انطلاقا من إيمان المنظمة بالدور الرئيسي الذي تلعبه الجامعات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتها، والذي يتجلى في مشاركتها ودورها في ممارسات ومبادرات التنمية المستدامة في الدول العربية، وانطلاقا من الجهود العالمية، والتعاون بين الجامعات والمنظمات الدولية لتعزيز الاستدامة في جميع أنحاء العالم.

ويهدف المؤتمر إلى إدماج أهداف التنمية المستدامة وغاياتها وخططها عبر البرامج والمناهج في المساقات الجامعية للدراسات الأولية والدراسات العليا وكذلك في البحوث والاستشارات والدراسات ذات الصلة، وبما يمكن من بناء القدرات وتعزيز الخبرات الوطنية في تحقيق أهدافها.

- مناقشة متطلبات إدماج الجامعات العربية في خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة

سيتناول المؤتمر عدة محاور منها: أدوار ومساهمات مراكز البحث العلمي وبحوث الدراسات العليا في الجامعات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متطلبات إدماج الجامعات العربية في خطط تحقيق أهداف التنمية المستدامة، المساهمة الجامعية في نقل تطبيقات الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، توطين البنية التحتية الذكية في ممارسات التنمية المستدامة، تجسير البرامج الدراسية والاختصاصات المتجددة في الجامعات العربية مع احتياجات تحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها، دور الجامعات في إنضاج الحوار الدولي متعدد التخصصات وترسيخ التعاون في مختلف جوانب التنمية المستدامة، الإيفاء بشروط الاعتماد المؤسسي والبرامجي، والولوج في التصنيفات الدولية من أجل تعزيز استجابتها لمتطلبات بناء القدرات الفاعلة في مهام التنمية المستدامة.