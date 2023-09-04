الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بدء حفل المنشد أحمد العمرى فى مهرجان القلعة الدولى للموسيقى

حفل احمد العمري بمهرجان
حفل احمد العمري بمهرجان القلعة

بدأ منذ قليل حفل المنشد أحمد العمري ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته ٣١ الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ويقدم العمرى مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية منها رباه يا من أناجى، قلبي يحدثني بأنك متلفي، زدنى بفرط الحب، صلاة من الرحمن، البردة، ياحبيب الله، تملكتم عقلى، صلي يا رب وسلم، مولاى إني ببابك، قمر، المسك فاح، إلى جانب عدد من مؤلفات التراث الدينى التى تتناول شمائل النبى الكريم.

وفى العاشرة مساءً يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامى مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشار واسع وقاعدة جماهيرية كبيرة. 

المنشد احمد العمري أحمد العمري مهرجان القلعة مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء دار الاوبرا

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