حارس يسرق مدرسة في 6 أكتوبر.. والنيابة تصدر 3 قرارات بشأنه

أصدرت النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر، قرارين ضد حارس متهم بسرقة المدرسة التي يعمل بها، حيث أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت من رجال المباحث سرعة إجراء التحريات حول الحادث، وبيان حدوث جرائم أخرى مماثلة من عدمه.

كان قد ورد بلاغ للواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بقيام مجهول بسرقة عدد من الأجهزة من داخل مدرسة بمدينة 6 أكتوبر.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وانتقل رجال المباحث مدينة 6 أكتوبر إلى محل الواقعة لإجراء المعاينات اللازمة، وتبين من التحريات أن حارس المدرسة وراء ارتكاب الحادث.

عقب تقنين الإجراءات تم إصدار إذن من النيابة العامة، ونجحت قوة أمنية من رجال المباحث في إلقاء القبض على المتهم في أحد الأكمنة التي أعدت له.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

عقوبة السرقة

يذكر أن عقوبة السرقة تنص المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب جريمة السرقة دون وجود ظروف مشددة يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنتين. أما في حال توفرت ظروف مشددة وفق المادة 317، فإن العقوبة تصل إلى السجن مع الشغل لمدة 3 سنوات، ويحق للمحكمة تشديد العقوبة وتحويل المتهم إلى الشرطة للمراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العودة. وتنص المادة 320 على أن هذه العقوبة التكميلية. ويتم تنفيذ حكم السجن في جرائم السرقة أو محاولتها فوراً، بغض النظر عن حدوث استئناف.