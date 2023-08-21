الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"كتفوني وسرقوا الخزنة".. عملية سطو مزيفة حيلة عامل لسرقة محل يعمل به بالجيزة

جريدة الدستور

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بسرقة أحد المحال بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبالانتقال والفحص وبسؤال (مالك المحل - عامل بالمحل) أقر الأول بتلقيه اتصال هاتفي من الثاني أبلغه بقيام أحد الأشخاص بتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة" وتكبيله وإجباره على فتح الخزينة وتمكن من سرقة مبلغ مالي وفر هاربا.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ـ بناء على توجيهات اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين عدم صحة رواية العامل وتبين اشتراكه مع (شخصين آخرين- مقيمين بالجيزة) في ارتكاب الواقعة.

 

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع العامل، وأرشدا عن المبلغ المالي المستولى عليه.

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