الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لوحات مزورة.. "أمن الجيزة" يضبط المتهم بقيادة سيارته برعونة

أمن الجيزة
أمن الجيزة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله من عدة مقاطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" تتضمن قيام قائد سيارة بتغيير اللوحات المعدنية الخاصة بها إلى أخرى، وكذا تثبيت ملصقات مخالفة على السيارة، بالإضافة إلى القيادة برعونة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وتبين أنها غير مرخصة، وبحيازة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطه حال قيادته السيارة، وعُثر بداخلها على لوحات بلاستيكية محلية الصنع مدون عليها الأرقام المخالفة، وبها العديد من المخالفات.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة.

إتخاذ الإجراءات القانونية التحفظ على السيارة القيادة برعونة اللوحات المعدنية بارتكاب الواقعة شرطة الطالبية قسم شرطة الطالبية ملابسات ما تم تداوله

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