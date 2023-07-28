أمن الجيزة يكشف لغز سقوط شاب من عقار في حدائق أكتوبر

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أسرة شاب لقي مصرعه، نتيجة سقوطه من عقار، بحدائق أكتوبر، لكشف ملابسات الحادث، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

وناظر رجال المباحث جثة الشاب، وتبيّن إصابته بكسور ونزيف، حيث لقي مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد سقوط شخص من عقار، في حدائق أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبيّن أن الضحية سقط من عقار، ما أسفر عن مصرعه، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل الجثة إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.