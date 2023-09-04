الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بـ5 مليارات دولار.. الحكومة تخطط لطرح 6 أصول جديدة بين أكتوبر 2023 ويونيو 2024

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

يستعد صندوق مصر السيادى لطرح 6 شركات جديدة بإجمالى 5 مليارات دولار خلال الفترة بين شهرى أكتوبر 2023 ويونيو 2024، بمستهدفات تخطت الـ60% فى بعض الشركات، و25% فى مجموعة أخرى، فى إطار برنامج الطروحات الحكومية.

طرح أصول جديدة 

ووفق تقرير حصل “الدستور”، على نسخه منه، تشمل الأصول المقرر طرحها  ما يلي: محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت فى أكتوبر 2023، محطات شركة وطنية فى أكتوبر/ نوفمبر 2023، محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانية فى ديسمبر 2023، شركة صافى فى ديسمبر 2023، محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببنى سويف فى يونيو 2024، مشروع محطات تحلية المياه، على أن يتم طرح 4 محطات بالمرحلة الأولى فى النصف الأول من عام 2024، وذلك من إجمالى 21 محطة تحلية من المتوقع طرحها.

خطة الطروحات الحكومية 

وأشار التقرير إلى أن تلك المرحلة من الطروحات تأتى ضمن خطة طرح 35 أصلًا وشركة مملوكة للدولة، سواء فى البورصة أو لمستثمر استراتيجي، وقد تم فى فبراير الماضى تحديد 32 شركة لطرح أسهمها بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي، بداية من الربع الأول من العام الحالى 2023 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2024، سواء كان الطرح عامًا من خلال البورصة، أو كان لمستثمر استراتيجى، أو كلاهما، ثم تمت إضافة ثلاث شركات أخرى هى: شركة الشرقية للدخان، العز الدخيلة للصلب، المصرية للاتصالات، ليصل بذلك إجمالى عدد الشركات المقرر طرحها 35 شركة.

خريطة الطروحات الحكومية 

تشمل خريطة الطروحات المقررة كلًا من: بنك القاهرة، البنك العربى الإفريقى الدولى، الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال، بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، الأمل الشريف للبلاستيك، دمياط لتداول الحاويات والبضائع، الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولى بروبلين، شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، شركة مصر لتكنولوجيا التجارة، شركة الحفر للبترول، شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى "إيلاب"، شركة مصر لتأمينات الحياة، شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، شركة المستقبل للتنمية العمرانية، شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، شركة حلوان للأسمدة، المعادى للتنمية والتعمير، مصر للتأمين، النصر للتعدين، المصرية للإسكان والتعمير، المصرية للسبائك الحديدية، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، سيناء للمنجنيز، تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، مصر للمستحضرات الطبية، الرباط للأنوار السفن، محطة توليد الرياح بجبل الزيت، محطة توليد الرياح بالزعفرانة، محطة بنى سويف لتوليد الكهرباء، صافى لتعبئة المياه، الشركة الوطنية للمنتجات البترولية، المصرف المتحد، شركة الشرقية للدخان، العز الدخيلة للصلب، والمصرية للإتصالات.

صندوق مصر السيادي شركات برنامج الطروحات الطروحات الحكومية محطات تحلية المياه

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