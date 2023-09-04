الخريطة الكاملة لطرح 35 شركة حكومية على القطاع الخاص: إليك التفاصيل

رفعت الحكومة عدد الشركات والأصول المقرّر إدراجها بـ برنامج الطروحات الحكومية من 32 لـ35 شركة وأصلا، والتى سيتم طرحها على عدة مراحل بداية من الربع الأول من العام الحالى 2023 وحتى نهاية النصف الأول من 2024 سواء كان الطرح عامًا من خلال البورصة، أو كان لمستثمر استراتيجى، أو كليهما تحت مظلة صندوق مصر السيادي.

◘ الإعلان عن برنامج الطروحات

ووفق تقرير، حصلت «الدستور» على نسخة منه، فإن عدد الشركات التى تم الإعلان عن طرحها للاستثمار فى فبراير الماضى بلغ 32 شركة، ثم إضافة 3 شركات أخرى وهى: شركة الشرقية للدخان، عز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات، ليصل بذلك إجمالى عدد الشركات المقرر طرحها 35 شركة.

◘ خريطة الطروحات

تشمل خريطة الطروحات المقررة كلًا من: بنك القاهرة، البنك العربى الإفريقى الدولى الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال، بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، الأمل الشريف للبلاستيك، دمياط لتداول الحاويات والبضائع، الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولى بروبلين، شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، شركة مصر لتكنولوجيا التجارة، شركة الحفر للبترول، شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى "إيلاب"، شركة مصر لتأمينات الحياة، شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، شركة المستقبل للتنمية العمرانية، شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، وشركة حلوان للأسمدة.

◘ أبرز الأصول المطروحة

كما شملت خريطة الطروحات الحكومية كلًا من شركة المعادى للتنمية والتعمير، شركة مصر للتأمين، شركة النصر للتعدين، المصر للإسكان والتعمير، المصرية للسبائك الحديدية، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، سيناء للمنجنيز، تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، مصر للمستحضرات الطبية، الرباط للأنوار السفن، محطة توليد الرياح بجبل الزيت، محطة توليد الرياح بالزعفرانة، محطة بنى سويف لتوليد الكهرباء، صافى لتعبئة المياه، الشركة الوطنية للمنتجات البترولية، المصرف المتحد، شركة الشرقية للدخان، العز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.

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