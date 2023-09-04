الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخريطة الكاملة لطرح 35 شركة حكومية على القطاع الخاص: إليك التفاصيل

صندوق مصر السيادي
صندوق مصر السيادي

رفعت الحكومة عدد الشركات والأصول المقرّر إدراجها بـ برنامج الطروحات الحكومية من 32 لـ35 شركة وأصلا، والتى سيتم طرحها على عدة مراحل بداية من الربع الأول من العام الحالى 2023 وحتى نهاية النصف الأول من 2024 سواء كان الطرح عامًا من خلال البورصة، أو كان لمستثمر استراتيجى، أو كليهما تحت مظلة صندوق مصر السيادي.

◘ الإعلان عن برنامج الطروحات 

ووفق تقرير، حصلت «الدستور» على نسخة منه، فإن عدد الشركات التى تم الإعلان عن طرحها للاستثمار فى فبراير الماضى بلغ 32 شركة، ثم إضافة 3 شركات أخرى وهى: شركة الشرقية للدخان، عز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات، ليصل بذلك إجمالى عدد الشركات المقرر طرحها 35 شركة.

◘ خريطة الطروحات 

تشمل خريطة الطروحات المقررة كلًا من: بنك القاهرة، البنك العربى الإفريقى الدولى الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال، بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، الأمل الشريف للبلاستيك، دمياط لتداول الحاويات والبضائع، الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولى بروبلين، شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، شركة مصر لتكنولوجيا التجارة، شركة الحفر للبترول، شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى "إيلاب"، شركة مصر لتأمينات الحياة، شركة الصالحية للاستثمار والتنمية، شركة المستقبل للتنمية العمرانية، شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، وشركة حلوان للأسمدة.

◘ أبرز الأصول المطروحة

كما شملت خريطة الطروحات الحكومية كلًا من شركة المعادى للتنمية والتعمير، شركة مصر للتأمين، شركة النصر للتعدين، المصر للإسكان والتعمير، المصرية للسبائك الحديدية، مصر لأعمال الأسمنت المسلح، سيناء للمنجنيز، تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، مصر للمستحضرات الطبية، الرباط للأنوار السفن، محطة توليد الرياح بجبل الزيت، محطة توليد الرياح بالزعفرانة، محطة بنى سويف لتوليد الكهرباء، صافى لتعبئة المياه، الشركة الوطنية للمنتجات البترولية، المصرف المتحد، شركة الشرقية للدخان، العز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.

○ اقرأ أيضًا:

• مدبولى يتابع خطة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتمكين القطاع الخاص

••  الرئيس السيسى يوجه باستمرار الصندوق السيادي فى تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية

••• الحكومة: 1.9 مليار دولار حصيلة طروحات حصص بـ5 شركات

الطروحات الحكومية البورصة خريطة الطروحات مستثمر استراتيجي صندوق مصر السيادي

مواد متعلقة

من إنجازات 30 يونيو .. تطوير «الدلتا للصلب» أقدم مصنع للحديد في مصر

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 17 يونيو حتى 23 يونيو 2023

"الإنتاج الحربى" فى 9 سنوات.. تنفيذ مشروعات قومية لدعم التنمية المستدامة بالدولة

الدلتا الجديدة.. 2.2 مليون فدان تنضم إلى الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى

الفنان و«الآلاتى»

في افصاح للبورصة.. أرباح عتاقة للصلب تقفز إلى 129 مليون جنيه خلال الربع الأول

كيف يعيق عدم التبليغ توثيق العنف ضد المرأة في مصر؟

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

استعلم فورا| رابط نتيجة ملاحق الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب