"عز الدخيلة" تبدأ أولى خطوات الشطب من البورصة مقابل 1250 جنيهًا للسهم

وافق مجلس إدارة شركة العز الدخيلة للصلب، على شطب أسهم الشركة اختياريًا من البورصة، مع شراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري بقيمة 1250 جنيهًا للسهم الواحد.

وقررالمجلس أن يكون سعر شراء أسهم المتضررين وغير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب الاختياري على أساس سعري 1250 جنيهًا للسهم الواحد، بما يمثل علاوة بنسبة 52.4% على السعر السوقي للسهم، وعلاوة بنسبة 38.6% على متوسط أسعار إقفال السهم خلال 3 أشهر الماضية، كما قرر المجلس دعوة الجمعية العامة غير العادية يوم 5 أغسطس المقبل؛ للنظر في قرار الشطب الاختياري من البورصة.

وتحولت شركة عز الدخيلة للصلب الإسكندرية، إلى خسارة 2.35 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح 1.19 مليار جنيه في الربع الأول من 2022.

فيما زادت مبيعات الشركة لتصل 25.03 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل مبيعات 17.16 مليار جنيه في الربع المقارن من 2022.

وكانت ارتفعت أرباح شركة العز الدخيلة للصلب الإسكندرية بنسبة 10.3% خلال العام الماضي، لتصل 6.4 مليار جنيه خلال 2022، مقابل أرباح 5.8 مليار جنيه في 2021.

وقفزت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 75.44 مليار جنيه، مقابل 61.21 مليار جنيه في 2021.

وارتفعت أرباح شركة العز الدخيلة للصلب الإسكندرية بنسبة 70.3%، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 5.5 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.23 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2021.