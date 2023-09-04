أين يتواجد المبدع الصغير بمحافظات مصر؟.. قراءة في نتائج الدورة الثالثة للجائزة

فاز 31 طفلاً بجائزة الدولة للمبدع الصغير للأطفال والنشء، بدورتها الثالثة 2023، والتي أقيمت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظمها المجلس الأعلى للثقافة.

وكرمت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير اليوم، وسط إعلان الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة عن تقدم 10 آلاف مبدع صغير من جميع أقاليم مصر للدورة الثالثة.

وبقراءة أسماء الفائزين في هذه الدورة نجد أن 31 محافظة فقط فاز أبنائها في مجالات (القصة، الشعر، التأليف المسرحي، الرسم، العزف، الغناء، التطبيقات والمواقع الإليكترونية، الإبتكارات العلمية)، كما جاءت محافظات (الإسكندرية، القاهرة، الجيزة) في صدارة المحافظات التي فاز منها عدد كبير من المبدعين (الأطفال، والنشء)، بينما تراجع عدد الفائزين بالجائزة من الأقاليم، وهو ما نستعرضها في السطور التالية:

7 فائزين بالجائزة من الإسكندرية

جاءت محافظة الإسكندرية فى الترتيب الأول من حيث عدد الفائزين بالجائزة فى دورتها الثالثة، حيث فاز في فرع الابتكارات العلمية الفئة العمرية الأولى عهد عمرو عادل محمد خطاب، وبالفئة العمرية الثانية سما وائل سعد عبد الرسول بكر، وفاز في فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية الفئة العمرية الأولى عمر مصطفى نشأت سيد محمد، وبالفئة العمرية الثانية شيماء محمد أحمد عبد السيد، يوسف أحمد منصور جمعة فرج، وفاز في فرع الرسم الفئة العمرية الثانية حسام الدين أحمد محمد سالم، وفاز بفرع التأليف المسرحي الفئة العمرية الثانية على أيمن على خميس بيصار.

ويبرز من قائمة الفائزين بمحافظة الإسكندرية فوز مبدعيها في مجالات الابتكارات العلمية، التطبيقات والمواقع الإلكترونية ، الرسم ، التأليف المسرحي.

6 مبدعين بالجائزة من محافظة القاهرة

بينما فاز من محافظة القاهرة 6 مبدعين في جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة؛ جاءوا كالتالي: في فرع القصة الفئة العمرية الثانية فاز طارق على إبراهيم إسماعيل الحوفي، وفي فرع الغناء الفئة العمرية الأولى فازت ساندرا عماد منير عطية غطاس، كما فاز في الفئة العمرية الثانية فرع الغناء أحمد محمود إبراهيم محمد قاسم ، وفازت في فرع الرسم الفئة العمرية الأولى جنى سامح محمد الخالد سليمان، وفي الفئة العمرية الثانية فيروز شريف حسين محمد البشلاوي، وفاز في فرع التأليف المسرحي الفئة العمرية الأولى أحمد الحسين أحمد محمد فهمي عمارة .

ويبرز من قائمة الفائزين بمحافظة القاهرة فوز مبدعيها في مجالات القصة، الغناء، الرسم، التأليف المسرحي.

6 فائزين من محافظة الجيزة

فاز من محافظة الجيزة 6 أشخاص أيضاً، وهو ما يتساوى مع عدد الفائزين بالقاهرة، وجاءوا كالتالي، في فرع العزف الفئة العمرية الأولى فاز سما عبد الله أسامة عبد العال أحمد ( الكمان ) ومازن محمد علاء الدين سعد زغلول ( البيانو )، وفي الفئة العمرية الثانية فاز طارق أشرف حنفى حسن ( الكمان ) ، نور محمد عبد الفتاح إبراهيم ( الكمان) ، أما فرع التأليف المسرحي الفئة العمرية الأولى فاز أيوان هانى زكريا إبراهيم إسماعيل، وفاز في فرع القصة الفئة العمرية الأول زينب شريف رضوان عبد الحميد.

ويبرز من قائمة الفائزين بمحافظة الجيزة فوز مبدعيها في مجالات العزف، التأليف المسرحي، القصة.

فائزان من محافظات بني سويف والدقهلية وبورسعيد

وفاز من محافظات بني سويف، الدقهلية، بورسعيد فائزين؛ جاء ترتيبهم كالتالي : فاز بفرع الابتكارات العلمية الفئة العمرية الثانية يوسف محمود محمود حسن ( بنى سويف )، وبفرع التأليف المسرحي الفئة العمرية الأولى شمس أحمد سيد سليمان ( بنى سويف ).

ومن (الدقهلية) فاز بفرع الشعر الفئة العمرية الثانية ندى السيد السيد عبد الهادى الطنطاوى، وبفرع الابتكارات العلمية الفئة العمرية الأولى كاراس أشرف منير حكيم غبريال.

ومن (بورسعيد) فاز بفرع الشعر الفئة العمرية الأولى يحيى محمد عبد الرؤوف عبد الرؤوف، وبفرع الرسم الفئة العمرية الثانية شهد عمرو نبيل جمعة.

ويبرز من قائمة الفائزين بمحافظات بنى سويف، الدقهلية، بورسعيد فوز مبدعيها في مجالات الابتكارات العلمية، التأليف المسرحي، الشعر، الرسم.

فائز واحد من شمال سيناء والمنيا والشرقية والغربية والإسماعيلية والبحيرة ودمياط

وفاز من شمال سيناء فرع القصة الفئة العمرية الأول جمانة سامح محمد سالم عبد الحي، ومن المنيا فاز بفرع القصة الفئة العمرية الثانية أنطونيوس أسعد عيد أسعد مسعد، ومن الشرقية فاز بفرع الشعر الفئة العمرية الثانية يحيى عايد عباس فرغلى ، ومن الغربية فاز بفرع الغناء عمر مراد سامى أبو المحاسن، ومن الإسماعيلية فاز بفرع الغناء الفئة العمرية الثانية ملك محمد فتحى عبدالحميد، ومن البحيرة فاز بفرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية الفئة العمرية الثانية معاذ عادل على عبد الجواد رمضان، ومن (دمياط) فاز بفرع الشعرالفئة العمرية الأولى على محمد عبد الحليم أحمد عوض.

ويبرز من قائمة الفائزين بمحافظات شمال سيناء، المنيا، الشرقية، الغربية، الإسماعيلية، البحيرة، دمياط د فوز مبدعيها في مجالات القصة، الشعر، الغناء، التطبيقات والمواقع الإلكترونية.