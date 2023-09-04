تحت رعاية قرينة الرئيس.. وزيرة الثقافة تُكرّم الفائزين بجائزة المبدع الصغير 2023

كرّمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير للأطفال والنشء، بدورتها الثالثة 2023، والتي أقيمت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، ونظمها المجلس الأعلى للثقافة.

ووجهت وزيرة الثقافة الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاهتمامه الكبير بدعم واحتضان مبدعي مصر من الأطفال والنشء، وتخصيص جائزة الدولة للمبدع الصغير، تتويجًا لقيمة هذه المواهب الإبداعية بمجالات الثقافة والفنون والابتكارات المتعددة، كما ثمنت رعاية السيدة انتصار السيسي، للجائزة حرصا منها على دعم وصقل قدرات أبنائنا بالمجالات المتنوعة.



الدورة الرابعة للجائزة تنطلق أكتوبر المقبل

وأعلنت وزيرة الثقافة عن فتح باب التقدم للدورة الرابعة من جائزة الدولة للمبدع الصغير، اعتبارًا من أول أكتوبر القادم بحيث يأتي ذلك متزامنًا مع الإعلان عن جوائز الدولة لكبار مثقفي مصر ومبدعيها ولمدة ثلاثة أشهر.

ونوهت وزيرة الثقافة بأن الجائزة موجهة لكل أبناء مصر في الداخل والخارج، حيث ستتاح للمرة الأولى لأبنائنا من المصريين بالخارج التقدم للدورة الرابعة 2024، بالتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن دور الوزارة بالجائزة لا يقتصر فحسب على تنظيم المسابقة وتحكيمها ومنح جوائزها، وإنما يمتد ليشمل آفاقًا أكثر أهمية تتمثل في توفير الرعاية الكاملة للفائزين من أبنائنا، بإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة بإبداعاتهم ضمن الأجندة البرامجية لقطاعات الوزارة المتعددة، كالمجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، ودار الأوبرا المصرية، وقطاع الفنون التشكيلية، وغيرها.

كما هنأت الفائزين بالجائزة، وحثتهم على بذل مزيد من الإبداع، والاهتمام بصقل قدراتهم الإبداعية وتطويرها، ليصبحوا رهانًا صائبًا لمستقبل مشرق ينشده الجميع، ووجهت الشكر لأولياء أمورهم على إيمانهم بهذه المواهب والمثابرة على دعمها.

10 آلاف مبدع صغير تقدموا من كل أقاليم مصر للدورة الثالثة

فيما قال الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن هذا الاحتفال يمثل احتفاء مصر بمبدعيها الصغار الذين فازوا بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الثالثة للعام ٢٠٢٣.

وأضاف أن وزيرة الثقافة كرمت 32 مبدعًا صغيرًا اختارتهم لجان تحكيم الجائزة باعتبارهم الأفضل بين أقرانهم في مجالات الجائزة الثلاثة".

ولفت إلى أن تلك الدورة شهدت إقبالًا غير مسبوق من حيث المشاركةِ من جانب المبدعين الصغار٬ حيث تجاوزَ عدد المتقدمين للجائزة عشرة آلاف مبدع صغير من كافةِ أقاليم مصر ومحافظاتِها٬ حيث تصدرت محافظتا أسيوط والوادي الجديد المشهد بنحو 4 آلاف مشاركة.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن الجائزة لا تقتصر على قيمتها المالية فقط حيث تقوم وزارة الثقافة بتوفير الرعاية الكاملة للفائزين من المبدعين الصغار من خلال القطاعات والهيئات المختلفة التابعة لها كل في مجاله.

وأشارت إلى إصدار سلسلة أدبية فنية جديدة تحمل عنوان «جائزة الدولة للمبدع الصغير» عن المركز القومي لثقافة الطفل، للتعرف بإبداعات الصغار في مجالات القصة والمسرح والشعر إضافة إلى الرسم.



وعقب الكلمات شهدت وزيرة الثقافة جانب من إبداعات الفائزين ، ثم قامت بتكريمهم وهم كالتالي:-



فرع القصة

الفئة العمرية الأول:

• جمانة سامح محمد سالم عبد الحي ( شمال سيناء )

• زينب شريف رضوان عبد الحميد ( الجيزة )



الفئة العمرية الثانية:

• أنطونيوس أسعد عيد أسعد مسعد ( المنيا )

• طارق على إبراهيم إسماعيل الحوفي ( القاهرة )



فرع الشعر

الفئة العمرية الأولى:

• على محمد عبد الحليم أحمد عوض ( دمياط )

• يحيى محمد عبد الرءوف عبد الرءوف ( بورسعيد )



الفئة العمرية الثانية:

• ندى السيد السيد عبد الهادى الطنطاوى ( الدقهلية )

• يحى عايد عباس فرغلى ( الشرقية )



فرع التأليف المسرحي



الفئة العمرية الأولى:

• أحمد الحسين أحمد محمد فهمي عمارة ( القاهرة )

• أيوان هانى زكريا إبراهيم إسماعيل ( الجيزة )



الفئة العمرية الثانية:

• شمس أحمد سيد سليمان ( بنى سويف )

• على أيمن على خميس بيصار ( الإسكندرية)



فرع الرسم



الفئة العمرية الأولى:

• جنى سامح محمد الخالد سليمان ( القاهرة )

• شهد عمرو نبيل جمعة ( بورسعيد )



الفئة العمرية الثانية:

• حسام الدين أحمد محمد سالم ( الإسكندرية )

• فيروز شريف حسين محمد البشلاوي ( القاهرة)



فرع العزف:



الفئة العمرية الأولى:

• سما عبد الله أسامة عبد العال أحمد ( الكمان ) ( الجيزة )

• مازن محمد علاء الدين سعد زغلول ( البيانو ) ( الجيزة)



الفئة العمرية الثانية:

• طارق أشرف حنفى حسن ( الكمان ) ( الجيزة )

• نور محمد عبد الفتاح إبراهيم ( الكمان ) ( الجيزة )



فرع الغناء:



الفئة العمرية الأولى:

• ساندرا عماد منير عطية غطاس ( القاهرة )

• عمر مراد سامى أبو المحاسن ( الغربية )



الفئة العمرية الثانية:

• أحمد محمود إبراهيم محمد قاسم ( القاهرة )

• ملك محمد فتحى عبدالحميد ( الإسماعيلية )



فرع التطبيقات والمواقع الإلكترونية



الفئة العمرية الأولى:

• عمر مصطفى نشأت سيد محمد ( الإسكندرية )

• معاذ عادل على عبد الجواد رمضان ( البحيرة)



الفئة العمرية الثانية:

• شيماء محمد أحمد عبد السيد ( الإسكندرية )

• يوسف أحمد منصور جمعة فرج ( الإسكندرية )



فرع الابتكارات العلمية



الفئة العمرية الأولى:

• عهد عمرو عادل محمد خطاب ( الإسكندرية)

• كاراس أشرف منير حكيم غبريال ( الدقهلية)



الفئة العمرية الثانية:

• سما وائل سعد عبد الرسول بكر (الإسكندرية)

• يوسف محمود محمود حسن ( بنى سويف )

