جيهان مديح: المرأة فى عهد الرئيس السيسى حصلت على العديد من المميزات

قالت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الحزب قرر مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية لعدة أسباب؛ أبرزها تمكين المرأة والقضاء على الإرهاب.

جيهان مديح

وأضافت مديح، خلال ندوة نظمتها “الدستور”، بحضور عدد من ممثلى الأحزاب السياسية الذين أعلنوا دعمهم ومطالبتهم لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتنشر لاحقا بالتفصيل أن هناك العديد من القضايا والملفات التي اتخذت الدولة فيها إجراءات كبيرة وهامة في عهد الرئيس السيسي منها تعديلات قانونية لتغليظ عقوبات التحرش وسرعة إجراءات التقاضي في قضايا النفقة وغيرها.

رؤية مصر 2030

أكدت رئيس مصر أكتوبر أن المرأة في عهد الرئيس السيسي حصلت على العديد من المميزات التي لم تحصل عليها في السابق.

جيهان مديح

وأشارت رئيس الحزب إلى أن اهتمام القيادة السياسية بالشباب يأتي من منطلق رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء المواطن المصري وحصوله على كافة حقوقه، فالدولة المصرية وضعت استراتيجية متكاملة لدعم الشباب، مؤكدة أن القيادة السياسية أولت الشباب اهتمامًا غير مسبوق فعملت على إشراكهم في مختلف الأحداث، وشاهدنا في مؤتمر شباب العالم شباب يطرحون آرائهم أمام المسئولين للمساهمة في معالجة وحل القصور والمشكلات التي تواجه المجتمع، إضافة إلى إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

جيهان مديح

صناع الحاضر

وأشارت مديح إلى اهتمام الدولة بملف الشباب يأتي إيمانا منها بأنهم القلب النابض للجمهورية الجديدة فهم هم صناع الحاضر وقادة المستقبل، كما أنهم ركيزة الأوطان الأساسية للعبور للمستقبل بما يتملكونه من قدرات، مشيرة إلى أن الدولة عملت خلال الـ 10 سنوات الأخيرة على تأهيل وتدريب الشباب لتولي المناصب القيادية من أجل الدفع بالوطن للأمام.



