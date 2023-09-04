الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

جيهان مديح: المرأة فى عهد الرئيس السيسى حصلت على العديد من المميزات

د. جيهان مديح
د. جيهان مديح

قالت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الحزب قرر مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية لعدة أسباب؛ أبرزها تمكين المرأة والقضاء على الإرهاب.

جيهان مديح

وأضافت مديح، خلال ندوة نظمتها “الدستور”، بحضور عدد من ممثلى الأحزاب السياسية الذين أعلنوا دعمهم ومطالبتهم لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتنشر لاحقا بالتفصيل أن هناك العديد من القضايا والملفات التي اتخذت الدولة فيها إجراءات كبيرة وهامة في عهد الرئيس السيسي منها تعديلات قانونية لتغليظ عقوبات التحرش وسرعة إجراءات التقاضي في قضايا النفقة وغيرها.

txt

"المؤتمر" يعلن دعمه وتأييده ترشيح الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

رؤية مصر 2030

أكدت رئيس مصر أكتوبر أن المرأة في عهد الرئيس السيسي حصلت على العديد من المميزات التي لم تحصل عليها في السابق.

جيهان مديح

وأشارت رئيس الحزب إلى أن اهتمام القيادة السياسية بالشباب يأتي من منطلق رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء المواطن المصري وحصوله على كافة حقوقه، فالدولة المصرية وضعت استراتيجية متكاملة لدعم الشباب، مؤكدة أن القيادة السياسية أولت الشباب اهتمامًا غير مسبوق فعملت على إشراكهم في مختلف الأحداث، وشاهدنا في مؤتمر شباب العالم شباب يطرحون آرائهم أمام المسئولين للمساهمة في معالجة وحل القصور والمشكلات التي تواجه المجتمع، إضافة إلى إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

جيهان مديح

صناع الحاضر

وأشارت مديح إلى اهتمام الدولة بملف الشباب يأتي إيمانا منها بأنهم القلب النابض للجمهورية الجديدة فهم هم صناع الحاضر وقادة المستقبل، كما أنهم ركيزة الأوطان الأساسية للعبور للمستقبل بما يتملكونه من قدرات، مشيرة إلى أن الدولة عملت خلال الـ 10 سنوات الأخيرة على تأهيل وتدريب الشباب لتولي المناصب القيادية من أجل الدفع بالوطن للأمام.

txt

"مستقبل وطن" يكشف أهم أسباب ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة ويعدد إنجازاته


 

 

 

 

الدكتورة جيهان مديح حزب مصر أكتوبر ترشيح الرئيس دعم الرئيس السيسي تمكين المرأة

مواد متعلقة

«الدستور» تطلق أولى ندواتها مع ممثلى الأحزاب السياسية حول الانتخابات الرئاسية (صور)

"مستقبل وطن" يكشف أهم أسباب ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة ويعدد إنجازاته

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

فلاح وزوجته مذبوحان.. قرارات عاجلة من النيابة فى جريمة كفرالشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب