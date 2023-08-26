السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"المؤتمر" يعلن دعمه وتأييده ترشيح الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة

الربان عمر صميدة
الربان عمر صميدة

ثمن حزب المؤتمر، جهود الهيئة الوطنية للانتخابات، نحو إدارة عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية المعهودة وإجراء هذا الاستحقاق فى موعده الدستوري وتحت إشراف قضائي كامل، قائلا: "نتابع الإجراءات التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات نحو إجراء استحقاق دستوري هو الأهم سياسيا للدولة الوطنية المصرية وهو الانتخابات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية".

المكتب السياسي

وقرر الحزب، بعد اجتماع مكتبه الرئاسى برئاسة الربان عمر المختار صميدة، دعم ترشيح عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، مؤكدًا تضافر كل الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب خلال تلك المرحلة على المستوى المركزى وجميع الأمانات الجغرافية والنوعية لـدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

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لجنة داخلية

كما قرر الحزب تشكيل لجنة داخلية برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة فى هذا الاستحقاق وتنسيق الجهود مع القوى السياسية والوطنية الداعمة لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديد.

حزب المؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات فترة رئاسية جديدة ترشيح عبد الفتاح السيسى الربان عمر المختار صميدة

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