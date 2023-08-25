"بعد إعلان دعم الرئيس".. حسام الخولى: الأزمة الاقتصادية ليست حكرًا على مصر

قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن الشعب المصري بالكامل كان يطالب الدولة بعمل كل ما بوسعها من أجل الحصول على الأمان والاستقرار، حيث حدثت حالة من الفوضى والارتباك بعد ثورة 25 يناير، ولهذا قامت الدولة المصرية بكل قوتها لعودة الاستقرار للشارع المصري، إضافة إلى حملات التطهير التي قام بها أبناء الجيش وضحوا بأرواحهم من أجل تطهير سيناء من العناصر الإرهابية، وبالفعل هذا المطلب الشعبي تحقق وانتصرت الدولة في النهاية.

الأزمات العالمية

وأكد النائب حسام الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “النهار”، أن الأزمة الاقتصادية الموجودة حالياً ليست حكراً على الأراضي المصرية على الإطلاق، حيث بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية أصبحت جميع دول العالم كافة تعاني من آثار هذه الأزمات، وبالفعل ارتفعت مؤشرات التضخم في كل دول العالم وليس مصر فقط.

وتابع: "الدولة المصرية كانت تقترض الأموال من الخارج لعمل نهضة تنموية شاملة، وهذه التنمية الشاملة التي قامت بها مصر جعلتها صامدة الآن أمام هذا المأزق العالمي الذي أسقط كبرى الدول".

واستطرد: "مصر لم تقترض من أجل الإنفاق اللحظي على المأكل والمشرب، ولكن الشعب بالكامل الآن يشعر بحجم التنمية التي يمر بها الوطن، فالجميع يدرك الآن أهمية الطرق والكباري، فوائد المشروعات القومية التي قامت بها الدولة مؤخراً".

دعم الرئيس

وأشار إلى أنه نتيجة للجهود التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية التي تولى فيها حكم مصر فإن حزب مستقبل وطن يعلن دعمه وتأييده ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.