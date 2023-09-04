رئيس حزب الإصلاح في ندوة "الدستور": السيسي رجل دولة قادر على إدارة جميع الملفات (صور)

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن دعوة الحزب للرئيس السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية كانت مبنية على أسس قديمة وهى أن الحزب وضع مجموعة من المحددات وكان يراقب ما تم تنفيذه من 2018 وحتى الآن من خلال أمانة السياسات ومجموعة متخصصة كانت تتابع كل الملفات.

زعيم استثنائي

أضاف عبد العزيز، خلال كلمته في ندوة “الدستور” حول الانتخابات الرئاسية أن الإصلاح والنهضة يرى أن الرئيس السيسي زعيم استثنائي ولا يقل عما فعله الزعيم البريطاني ونستون تشرشل والزعيم الفرنسي شارل ديجول: "أهم اللحظات التاريخية التى كانت موجودة فى مصر هى 2013، لأن كانت هناك مؤامرة كبيرة على الدولة المصرية من قبل مجموعة دول متأمرة، استطاع الرئيس السيسي تحويل مصر من شبه دولة الى دولة".

واكد رئيس الحزب أن الرئيس السيسي رجل دولة حقيقى قادر على إدارة الملفات، مؤكدا أن الوقت الحالى يحتاج إلى شخصية تستطيع أن تدير الملف العسكري وملفات السياسة الخارجية بشكل غير مميز وله قدرة على إدارة عدد من المؤسسات.

أشار عبد العزيز إلى أن خلاصة المشروع التنموي تحويل مصر من دولة نهرية الى ساحلية والتى كانت ايام الدولة اليونانية، على أن يتم استرجاع التاريخ لمصر مرة اخرى بحدودها الطبيعية التى فيها قناة السويس التى ستكون مركزًا لوجيستيًا مهمًا على مستوى العالم و ليس مصدرًا للطاقة فقط، إنما وسيلة الوصل ما بين أوروبا وآسيا وافريقيا وهذه نقطة مهمة وهذا هو أصل مشروع الدولة المصرية.