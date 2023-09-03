هشام عبدالعزيز: تم مناقشة قضيتي الدمج والتحالفات للأحزاب بالحوار الوطني

علق هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على انطلاق أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطنى.

وقال عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم، إن جلسات المحور السياسى للحوار الوطنى ناقشت قانون الأحزاب السياسية، وقضية الدمج والتحالفات والحوكة الإدارية والمالية للأحزاب.

أضاف أنه تم مناقشة لجنة شئون الأحزاب وهل ستكون لجنة قضائية موسعة أم تحتاج لمفوضية، موضحاً أن قضيتى الدمج والتحالفات للأحزاب أمر اختيارى ولكن في الماضى لم يكن الأمر واضحا.

أشار إلى أنه ل بد من تنظيم عمليات الدمج واللوائح المنظمة له وكذلك التحالفات السياسية ونص على القانون لأنه قد يكون له انعكاس في البرلمان .