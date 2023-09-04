قيادة شرق القناة تحتفل بتسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية في سيناء

نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، احتفالية لتسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي

ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الواقعة ضمن القرار الجمهوري رقم171 لسنة 2022.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم رؤية الدولة المصرية والتعاون مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة لتنمية وإعمار شبه جزيرة سيناء، وتقديم الدعم اللا محدود لأبناء سيناء الحبيبة وكافة محافظات القناة للمشاركة فى عملية التنمية التي تشهدها هذه الرقعة الغالية من أرض الوطن . نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب.



بدأت الاحتفالية بكلمة اللواء عاصم جمعة عاشور قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور.

وأشار إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء سيناء، بعد اقتلاع جذور الإرهاب وبداية عهد التنمية الشاملة بكافة مناحي الحياة وفق رؤية طموحة تسعى نحو مستقبل أفضل وحياة كريمة لكافة المواطنين.

أعقبها عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول استعراض جهود القوات المسلحة ومشاركتها في عملية التنمية بشبه جزيرة سيناء.



فيما ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة استعرض خلالها التطور الذي تشهده الدولة في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي بوجه عام وشبه جزيرة سيناء بوجه خاص، ما يحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المحاصيل الزراعية وتوفير الفائض للتصدير.

كما ألقى اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية، كلمة أشار خلالها، إلى حرص القيادة السياسية لدعم كافة مقومات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء.

ولفت إلى تقديره لتضافر الجهود بين كافة مؤسسات الدولة لإحداث تنمية حقيقية على أرض الواقع بشتى مناحى الحياة ، كما وجه التحية لأبناء سيناء وكافة محافظات القناة لدورهم الوطنى تجاه وطنهم الحبيب ، معرباً عن سعادته بتلك اللحظة التى تستكمل بها الرؤية لحصد ثمار الأمن والخير والرخاء .

أعقبها مراسم تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء شمال سيناء وبور سعيد والإسماعيلية والسويس، وتقديم عروض للفنون الشعبية وفريق الكورال والفن التعبيرى بشمال سيناء إحتفالاً بتلك المناسبة .



حضر الاحتفالية عدد من المحافظين، وعدد من قادة القوات المسلحة وممثلى الجهاز الوطنى لتنمية وتعمير شبه جزيرة سيناء، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وعددًا من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأعضاء بالجمعيات الأهلية وأجهزة الحكم المحلي.