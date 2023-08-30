الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الدفاع يلتقى عددًا من قادة القوات المسلحة: نقدر جهود وتضحيات رجالنا على جميع الاتجاهات الاستراتيجية

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير أداء القوات المسلحة ومسئولياتها الوطنية فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

تناول اللقاء عرضًا تقديميًا لعدد من قادة القوات المسلحة لأحدث المستجدات والتحديات التى تشهدها المرحلة، وأهم الأحداث الجارية وتأثيرها على الأمن القومى المصرى، وما يرتبط بأساليب العمل داخل القوات المسلحة وطرق تطويرها وتحديثها، بما يتلاءم مع المستجدات التى تحدث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزير الدفاع ينقل تحيات وتقدير الرئيس السيسي لرجال القوات المسلحة

وألقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تقديره لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود وتضحيات على كل الاتجاهات الاستراتيجية للوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته.

كما استعرض عددًا من الموضوعات والقضايا التى ترتبط بالأمن القومى المصرى وأهم التحديات التى تشهدها المرحلة، مؤكدًا أهمية الارتقاء بمستوى وعى أفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كل المستويات.

كما ألقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمة أشاد خلالها بمستوى الكفاءة القتالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على المستوى التدريبى العالى للمقاتلين والروح المعنوية المرتفعة، بالإضافة إلى أهمية الاطلاع على كل ما هو جديد فى مجالات العمل التخصصية لتعظيم الاستفادة من كل القدرات والإمكانيات.

كما تضمن اللقاء تكريم الكليات العسكرية الحاصلة على المراكز الأولى فى بطولة الكفاءة البدنية على مستوى الكليات العسكرية لعام 2023.

وفى نهاية اللقاء قام الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بتفقد معرض لهيئة الإمداد والتموين، والذى عكس مدى التطوير الذى تشهده هيئة الإمداد والتموين بكل إداراتها التخصصية لتنفيذ كل المهام المكلفين بها على أكمل وجه.

الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

«الدستور» فى زيارة لـ«رهبان الصحراء».. منفى اختيارى لأجل «الرب» ونجدة الضائعين (معايشة)

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

"عهد الخير والنماء".. المصريون يحتفلون بالذكرى التاسعة لتنصيب الرئيس السيسى

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

الفائزون بجوائز الدولة: تكريم مصر لا يضاهيه الفوز بجائزة نوبل.. وسنواصل العطاء والإبداع

الأكثر قراءة

المنوفية تودع "طبيب الغلابة".. كرّس حياته لخدمة الأهالى والكشف مجانى

بالأسماء.. التشكيل الجديد لـ"المجلس الخاص" بمجلس الدولة فى الحركة القضائية 2024

جريمة مرعبة في قليوب.. ابنة الخالة قتلت "محمد" وسارت بجنازته

بديل "صلاح".. جواو فيليكس يحسم موقفه من الانضمام إلى ليفربول

بدء حصاد الأرز بعد أسبوعين.. ووزير التموين: توقعات بثبات سعره عند 22 جنيهًا

وزير الدفاع يلتقى عددًا من قادة القوات المسلحة: نقدر جهود وتضحيات رجالنا على جميع الاتجاهات الاستراتيجية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)