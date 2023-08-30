وزير الدفاع يلتقى عددًا من قادة القوات المسلحة: نقدر جهود وتضحيات رجالنا على جميع الاتجاهات الاستراتيجية

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير أداء القوات المسلحة ومسئولياتها الوطنية فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

تناول اللقاء عرضًا تقديميًا لعدد من قادة القوات المسلحة لأحدث المستجدات والتحديات التى تشهدها المرحلة، وأهم الأحداث الجارية وتأثيرها على الأمن القومى المصرى، وما يرتبط بأساليب العمل داخل القوات المسلحة وطرق تطويرها وتحديثها، بما يتلاءم مع المستجدات التى تحدث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزير الدفاع ينقل تحيات وتقدير الرئيس السيسي لرجال القوات المسلحة

وألقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تقديره لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود وتضحيات على كل الاتجاهات الاستراتيجية للوفاء بالمهام والمسئوليات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته.

كما استعرض عددًا من الموضوعات والقضايا التى ترتبط بالأمن القومى المصرى وأهم التحديات التى تشهدها المرحلة، مؤكدًا أهمية الارتقاء بمستوى وعى أفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث على كل المستويات.

كما ألقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمة أشاد خلالها بمستوى الكفاءة القتالية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على المستوى التدريبى العالى للمقاتلين والروح المعنوية المرتفعة، بالإضافة إلى أهمية الاطلاع على كل ما هو جديد فى مجالات العمل التخصصية لتعظيم الاستفادة من كل القدرات والإمكانيات.

كما تضمن اللقاء تكريم الكليات العسكرية الحاصلة على المراكز الأولى فى بطولة الكفاءة البدنية على مستوى الكليات العسكرية لعام 2023.

وفى نهاية اللقاء قام الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بتفقد معرض لهيئة الإمداد والتموين، والذى عكس مدى التطوير الذى تشهده هيئة الإمداد والتموين بكل إداراتها التخصصية لتنفيذ كل المهام المكلفين بها على أكمل وجه.