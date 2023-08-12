السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفريق أول محمد زكى يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2023، بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقلد القائد العام القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لجهودهم الوطنية المخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما قدمته من دعم لا محدود خلال سنوات عملهم ساعدهم على العمل بكل إخلاص وتفانى، مشيراً إلى أنهم نذروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه لتظل القوات المسلحة دائماً نموذجاً للعطاء للوطن جيلاً بعد جيل.

ونقل الفريق أول محمد زكى تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والإخلاص والأمانة.

وأشاد القائد العام بالقادة المكرمين الذين كانوا نموذجاً يُحتذى به فى الانضباط والالتزام والعمل من أجل رفعة الوطن وحماية مقدساته، مشيرًا إلى أن تجديد مسئولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل من التقاليد العسكرية التى تحرص عليها القوات المسلحة التى ستظل بعطاء وتضحيات رجالها تدافع عن الوطن وتذود عن مصالحه العليا.

كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملته من مسئولية اجتماعية كبرى فى توفير المناخ الملائم لاستكمال مسيرة العمل والعطاء بكل تفانى وإخلاص وحب للوطن.

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