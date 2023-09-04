موقف ضعيف.. مصدر بالزمالك يكشف موعد الحكم فى قضية خالد بوطيب

كشف مصدر في الزمالك عن تفاصيل جديدة في قضية المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق وسط النزاع بين الطرفين في فيفا.

وتلقى الزمالك خطابا في الساعات الماضية يفيد بضرورة سداد قيمة الاستئناف الخاص بالقضية في مدة أقصاها 14 سبتمبر.

خطاب فيفا

وقال المصدر: «خطاب الفيفا ليست له علاقة بالقضية نفسها والحكم الذي سيصدر فيها.. الحكم سيصدر في قضية خالد بوطيب في نهاية شهر سبتمبر ومحامي الزمالك أبلغ الإدارة بإن موقف النادي ليس على ما يرام».

وأضاف: "خالد بوطيب استشهد بالعديد من الأمور ضد الزمالك وعلى رأسها تصريحات الإدارة ضده بجانب عدم حصوله على مستحقاته والأمر الثالث هو منح قميصه للاعب آخر في الفريق رغم أنه كان عقده مستمر مع الفريق".

وشدد المصدر على أن خالد بوطيب طلب الحصول على ما يقرب من مليونين ونصف المليون دولار من الزمالك.