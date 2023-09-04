شيخ الأزهر يتفقد مسجد السيدة نفيسة بعد الانتهاء من أعمال التجديدات

زار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ظهر اليوم الإثنين، مسجد السيدة نفيسة، وتفقد المسجد بعد الانتهاء من عمليات تطوير وتجديد المسجد.

وكان في استقبال شيخ الأزهر، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، حيث رافق شيخ الأزهر داخل المسجد مستعرضا أعمال التطوير والتجديدات التي تمت في كل أركان المسجد.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أهمية الحفاظ على المساجد التاريخية والمعالم التراثية باعتبارها جزءا من الهوية المصرية والحضارة الإنسانية.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، أغسطس الماضي، أعمال تطوير وترميم مسجد السيدة نفيسة- رضى الله عنها-، وتفقد أعمال تطوير المقصورة به، وأدّى الصلاة فيه، ثم استمع لتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وتقدم الرئيس السيسى بالشكر لطائفة «البُهرة» للمساهمة فى أعمال تجديد مقامات آل البيت، مؤكدًا أن الدولة تتبنى خطة لتطوير القاهرة التاريخية، كما رحب بسلطان «البُهرة»، مشيدًا بمساهمته فى تطوير أضرحة آل البيت.

من ناحيته قال الدكتور محمد مختار جمعة، إنه لا شك أن اهتمام الرئيس بعمارة بيوت الله عز وجل وتوجيهه بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها وحرصه على افتتاح هذه المساجد بنفسه، سواء ما تم تطويره كمسجد الإمام الحسين ومسجد السيدة نفيسة، أو ما تم إنشاؤه وتشييده كمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي أيقونة العمارة الإسلامية في العصر الحديث كان الداعم الأكبر لخروجها على هذا المستوى المشرف الذي يليق بمكانة هذه المساجد وبجمهوريتنا الجديدة وهو ما نسأل الله عز وجل له القبول.



ومن ثم نقول شكرًا للرئيس على اهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل، شكرا على تشريف سيادتكم افتتاح مسجد السيدة نفيسة رضي عنها، بارك الله فيكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وجعل عمارة هذه المساجد بركة على مصر وأهلها أجمعين.