الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسئول ترميم مسجد السيدة نفيسة: تم تجديد الضريح بالكامل بناء على توجيهات الرئيس السيسى

مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة

قال المهندس كمال إبراهيم، المسئول عن ترميم مسجد وضريح السيدة نفيسة، إنه تم عمل تجديد للضريح بالكامل مع تجديد الحوائط بالرخام، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المعني بتطوير مساجد آل البيت.

تطوير مسجد السيدة نفيسة

وأكد المهندس كمال إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه تم تطوير المسجد القديم والواجهات الخارجية الخاصة بالمسجد الجديد والقديم، مشيراً إلى أن مساحة المسجد من الخارج والداخل 6000 متر.

مساجد آل البيت

وأضاف في حديثه، أنه أكثر من 2000 عامل يعملون بصورة متواصلة على مدار اليوم من أجل الانتهاء من تطوير هذا المسجد والضريح الخارجي الخاص به وفق الجدول الزمني الموضوع لذلك، لذا ما يحدث في مسجد السيدة نفيسة أمر عظيم لا يمكن نكرانه على الإطلاق.

كمال إبراهيم مهندس ضريح السيدة نفيسة مساجد آل البيت دي ام سي اليوم

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