الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد لقائهما بسوتشي.. بوتين وأردوغان يؤكدان على الانفتاح بشأن صفقة الحبوب

بوتين واردوغان
بوتين واردوغان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في القمة الثنائية المنعقدة، اليوم، إنه  يتطلع إلى استكمال المحادثات بشأن مركز الغاز في تركيا في القريب العاجل.

وتابع الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي مشترك، " سأناقش مع أردوغان الأزمة الأوكرانية ونحن منفتحون بشأن صفقة الحبوب"، مؤكداً أن بين روسيا وتركيا الكثير من المجالات المتعددة للمناقشة حولها خلال محادثاتهما.


فيما أشار بوتين إلى مناقشة المسار الليبي مع نظيره التركي، بالإضافة إلى الملف السوري، قائلاً:" سوريا قضية حساسة جدا لتركيا".

كما أفاد الرئيس الروسي فلاديمير، إلى أن بلاده كانت سباقة بتقديم الدعم للشعب التركي بعد الزلزال، بحسب قناة العربية.

 

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الرئاسة الروسية: بوتين وأردوغان سيلتقيان فى سوتشى الإثنين المقبل

كلمة الرئيس التركي خلال استقباله من قبل بوتين

من ناحيته قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،  الدول الإفريقية تنتظر نتائج لقائنا بشأن اتفاق تصدير الحبوب، مضيفاً:" لدينا خطوات كبيرة مع روسيا بخصوص الصناعة العسكرية".

أردوغان، تابع: "حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا حاليا 62 مليار دولار، ويسعدنا أن نتقدم نحو هدفنا المتمثل في رفع هذا الرقم إلى 100 مليار دولار".

مشددا على أنهما سيتطرقان خلال اللقاء إلى تطوير العمل التركي - الروسي، بخصوص تطوير قطاع الغاز الطبيعي.

القمة الروسية - التركية

فيما أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الاثنين، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصل إلى مدينة سوتشي لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويأتي اللقاء الأول بين الرئيسين منذ أكتوبر، في وقت تسعى فيه كييف لتحقيق اختراقات إضافية على الجبهة الجنوبية ضمن هجوم مضاد تشنه منذ أشهر. كما يأتي وسط توتر متزايد في منطقة البحر الأسود أعقب إنهاء روسيا العمل باتفاق أتاح لسفن شحن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر بحري آمن، مشترطة أخذ مصالحها في الاعتبار لإعادة العمل بها.

بوتين أردوغان المحادثات الغاز تركيا الرئيس الروسي

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