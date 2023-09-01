الجمعة 01 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئاسة الروسية: بوتين وأردوغان سيلتقيان فى سوتشى الإثنين المقبل

الرئيس الروسي ونظيره
الرئيس الروسي ونظيره التركي

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية “الكرملين”، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عن موعد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال "بيسكوف"، في تصريحات صحفية، اليوم، الرئيس بوتين ونظيره التركي سيلتقيان في مدينة سوتشي، في 4 سبتمبر الجاري.

وتابع بيسكوف "بالطبع ستجري المفاوضات، يوم الإثنين، وستعقد في سوتشي وستجري في منتصف النهار"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

 محادثات بشأن صفقة الحبوب

وكانت وسائل إعلام تركية ذكرت أن الرئيس التركي، سيزور روسيا في المستقبل القريب، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي بشأن صفقة الحبوب.

والأربعاء الماضي، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الاجتماع بين بوتين وأردوغان سيعقد قريبًا في روسيا، وسيتم الإعلان عنه رسميًا في الأيام القليلة المقبلة.

جاءت تصريحات "بيسكوف" آنذاك ردًا على الأنباء التي ترددت بأن الاجتماع سيعقد في سبتمبر المقبل، سيعقد الاجتماع قريبًا في روسيا، وفي أحد هذه الأيام سنصدر إعلانًا رسميًا.

وكانت وسائل إعلام تركية أعلنت أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيزور روسيا في المستقبل القريب، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن صفقة الحبوب.

الكرملين: استئناف اتفاق الحبوب مرتبط بتنفيذ مطالب موسكو

وقبل يومين، أعلن الكرملين عن أن استئناف اتفاق الحبوب مرتبط بتنفيذ مطالب موسكو، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها يوم الإثنين.

كما أعلن الكرملين عن أن الرئيس فلاديمير بوتين، يخطط لزيارات دولية خلال الخريف المقبل.

وقال بوتين- في خطابه أمام المشاركين في منتدى أعمال "بريكس"- إنه لم يتم تنفيذ أي من شروط ما يسمى بصفقة الحبوب فيما يتعلق برفع العقوبات عن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

وأوضح الرئيس الروسي أنه تم تجاهل الالتزامات تجاه روسيا في هذا الصدد، حتى إنهم منعونا من نقل الأسمدة المعدنية المحتجزة في الموانئ الأوروبية مجانًا، على الرغم من أن ذلك كان عملًا إنسانيًا بحتًا، ولا ينبغي أن نخضع لأي عقوبات من حيث المبدأ.

الرئاسة الروسية الرئيس الروسي الرئيس التركى سوتشي صفقة الحبوب

مواد متعلقة

خبير يكشف لـ"الدستور" سيناريوهات تصاعد أزمة السفير الفرنسى فى النيجر

فرنسا تعلن مقتل أحد رعاياها بنيران خفر السواحل الجزائريين

اليابان تفرض عقوبات على جهات وأفراد لدعمهم برنامج كوريا الشمالية الصاروخى

"بن غفير" يقلص زيارات الأسرى.. وحركة فتح تكشف لـ"الدستور" تداعيات القرار

لافروف: العملية الروسية فى أوكرانيا تدعم التعددية القطبية فى العالم

استشهاد شاب فلسطينى جراء إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى طوباس

اندلاع حريق بفندق سياحى فى إسطنبول

إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لبلدة طوباس

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى تجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولى

برقم الجلوس.. لينك نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2023

"كولر" يشيد باندماج وتألق المغربى رضا سليم فى تدريبات الأهلى

الآن بالتفصيل.. أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في مصر

ضبط سائق نقل عرض حياة المواطنين للخطر

ضبط المتهمين بقتل جارتهم والاستيلاء على "غوايش ذهب" فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

وداعا أغسطس

أحمد الصغير

الرئيس الأكثر إنجازًا فى الملف الاقتصادى

مدحت بشاى

ولاية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

د. محمد عفيفي

الدور المصرى فى السودان

ماجد حبته

مشروعات التنمية الزراعية

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة جنديين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة فى الضفة

اقتحام مطار بن جوريون.. وإسرائيل: الحادث جنائى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال