"بيطري القناة" تطلق برنامج طب الحيوانات الأليفة

أعلنت كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس عن إطلاق برنامج جديد وهو "برنامج طب الحيوانات الأليفة"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

طبيعة الدراسة في أقسام كلية الطب البيطري الجديدة

وعن طبيعة العمل بالبرنامج الجديد صرحت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري أنه يعمل بنظام الساعات المعتمدة، ومتخصص في طب الحيوانات الأليفة الصادر بالقرار الوزاري رقم (2215) بتاريخ 29 أغسطس 2023، كما يمنح البرنامج درجة البكالوريوس في الطب البيطرى تميز طب الحيوانات الأليفة.

ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر طبية بيطرية ذو كفاءة عالية ورائدة في مجال الحيوانات الأليفة من خلال الاهتمام برعايتها وتربيتها، والحفاظ على صحتها من الأمراض المختلفة والقدرة على علاجها ونقل المعرفة وخدمة وتطوير المجتمع المحلي والإقليمي.

كما يهدف البرنامج إلى تخريج أطباء بيطريين متميزين في مجال الحيوانات الأليفة من خلال : دراسة الأمراض المختلفة التى تصيب تلك الحيوانات وطرق التشخيص الحديثة لها وأنسب الطرق العلاجية.

التعريف بمنظومة الطب البيطري للحالات الحرجة

وكذلك التعريف بمنظومة الطب البيطري الحالات الحرجة وطب الطوارئ والعناية المركزة فى مجال الحيوانات الأليفة، مع دراسة الأمراض التي تسبب اضطرابات في التكاثر في الحيوانات الأليفة، مع إمداد الطالب بالمعلومات الأساسية عن الإصابات الجراحية التى تصيب الأجهزة المختلفة في الحيوانات الأليفة وكذلك أساسيات طرق التشخيص والعلاج لهذه الإصابات، إلى جانب تسليط الضوء على الإجراءات الاسترشادية ووقاية الإنسان والأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوانات الأليفة وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى إعداد وتدريب وتخريج كوادر طبية بيطرية ذات مهارة عالية وتقنيات متميزة فى مجال الحيوانات الأليفة تستطيع العمل في العيادات والمستشفيات الخاصة.

وحول مجالات سوق العمل لخريجي البرنامج، أفادت الدكتورة أمينة الدسوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنها تشمل العمل في العيادات البيطرية، والمستشفيات التخصصية لعلاج أمراض الحيوانات الأليفة، والعمل بالخدمات البيطرية بالقوات المسلحة وأجهزة الشرطة، بالإضافة إلى العمل في مراكز ومعامل التحاليل البيطرية، والعمل كطبيب بيطرى فى ملاجئ الحيوانات الأليفة، وبمصانع اللقاحات البيطرية المختصة الحيوانات الأليفة، ومصانع أعلاف الحيوانات الأليفة، وبكافة مجالات العمل الأخرى لخريجي كليات الطب البيطري بالبرامج التقليدية.



وأضاف الدكتور محمد مصطفى محمود رئيس قسم طب الحيوان ومنسق البرنامج أنه يقبل الطلاب المصريين والوافدين الحاصلين على الثانوية العامة (علمي علوم) والذين يتم ترشيحهم من خلال مكتب التنسيق أو الإدارة العامة للوافدين وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات.

الإمكانيات المتاحة لمنتسبي البرنامج

وأفاد الدكتور أحمد السيد محمود نائب منسق البرنامج أن الإمكانيات المتاحة لمنتسبي البرنامج هي: عيادات خارجية للحيوانات الأليفة، مستشفيات بيطرية خاصة بالحيوانات الأليفة في مختلف المحافظات، زيارات لملاجئ الحيوانات الأليفة فى انحاء الجمهورية، معمل اللقاحات والأمصال للتعرف على لقاحات الحيوانات الأليفة، زيارات لمصانع تصنيع أعلاف الحيوانات الأليفة.

وأكملت الدكتورة ولاء إسماعيل المرشد الأكاديمي للبرنامج أن الدراسة بنظام الساعات المعتمدة (191 ساعة معتمدة) مقسمة إلى 185 ساعة معتمدة إجبارية و6 ساعات معتمدة اختيارية، مدة الدراسة 6 سنوات باللغة الإنجليزية، بنظام الفصلين الدراسيين ومدة كل فصل 15 أسبوع و يتكون الفصل الدراسي (الخريف- الربيع) من خمسة عشرأسبوعاَ، الأسبوع الأول للتسجيل و 14 أسبوع للدراسة.

أما الفصل الصيفي اختياري ومدته 9 أسابيع دراسية، منها أسبوع للتسجيل و7 أسابيع للدراسة وأسبوع للإختبارات.

ويتم دراسة مشروع التخرج (متطلب إجباري) فى المستوى الأخير (المستوى الخامس) ويتم تحديد عنوان المشروع وآلية تقييمه مع الإلتزام بما هو وارد باللائحة في هذا الشأن، ويتاح للخريجين التسجيل في الدراسات العليا في التخصصات المتعلقة بالحيوانات الأليفة.

جدير بالذكر أن يكون الطالب المتقدم مستوفياً لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، ووفقا للمادة 75 من قانون تنظيم الجامعات والتقدم بطلب إلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.