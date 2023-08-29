الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة القناة تُنظم قافلة طبية بحي الأربعين في السويس

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت جامعة قناة السويس، صباح اليوم، قافلة طبية مجانية متكاملة التخصصات في حي الأربعين بمحافظة السويس.
وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن القوافل البيئية المتكاملة التي تتوجه بها الجامعة إلى أهالينا في القرى والريف المصري تعد مشاركة فاعلة بالمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى، وتأتي وفق توجيهات القيادة السياسية بتنمية الإنسان وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأولى بالرعاية، وهي تسعى لدعم المواطنين وتقديم الخدمات في شتى المجالات.

ولفت إلى أن جامعة قناة السويس تشارك في مختلف المبادرات القومية والرئاسية، في إطار دورها التنويري ومسئوليتها المجتمعية. 
 وتضمنت القافلة  كافة التخصصات الطبية، والبيطرية، والزراعية، والتثقيف الصحي.

الكشف على 724 خلال  القافلة الطبية

وتقديم عدد 724 كشفًا طبيًا، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، مع تحويل الحالات التي تتطلب لإجراء فحوصات أو عمليات جراحية إلى  مستشفى جامعة قناة السويس التعليمي. 

ندوة تثقيفية عن محور كورونا الجديد

كما قدم أعضاء هيئة التدريس من كلية التمريض ندوة تثقيفية عن نزلات البرد وكورونا ( المتحور الجديد)، تشمل التعريف بالأعراض وطرق الانتقال وطرق العلاج والوقاية وعن الإسعافات الأولية للجروح والنزيف ووسائل منع الحمل.

وفي القافلة الزراعية وبحضور الدكتور محمد وصفي وكيل الكلية لشئون البيئة، عقدت ندوة إرشاد  زراعي حول المشاكل المختلفة  التي تواجه المزارعين، وطرق حلها وقامت قافلة الجامعة بصرف المبيدات الزراعية ، والموصي بها طبقا للمعايير.

وعن القافلة البيطرية تم القيام  بعدد 79 كشفًا بيطريًا، مابين دواجن و أغنام وماعز وأبقار وجاموس مع تقديم الأدوية اللازمة لهم لعدد 25 من المربين.

وتأتي القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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