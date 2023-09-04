الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة إعلانات معرض أثاث مخالف في دمياط

إزالة إعلانات معرض
إزالة إعلانات معرض أثاث مخالف في دمياط

شددت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على رفع مستوى المحيط البيئي في مراكز ومدن وقرى المحافظة، في كافة أنحاء المحافظة. وقاد اللواء أحمد قاسم أحمد، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ، حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة على طريق 17 اسكان بقرية البساتين بمركز كفر البطيخ، تحت إشراف محمد عبد السلام نائب القرى ورئيس القرية ومسؤول القسم الفني بالقرية، وما زال العمل جاريًا، وذلك للظهور بالمظهر اللائق. 

وتم إزالة الإعلانات الخاصة بمعرض للأثاث، والذي تسبب في أزمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الأيام الماضية، بعد أن قاموا بإشعال النيران في غرفة نوم بسبب ردائة تصنيعها. 

وقام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشن حملة غاضبة بسبب إشعال النيران في الغرفة، ونشروا الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكان ملاك معرض شهير لصناعة الأثاث قد أعلنوا عن حملة دعائية منذ يوم 1 سبتمبر الجاري، وتم الإعلان عن عدة فيديوهات، منها مقطع فيديو ظهر فيه ملاك المعرض وهم يتحدثون عن وجود بعض الأثاث الدمياطي وسوء وردائة المواد الخام التي يستخدمونها في التصنيع، وقاموا بسكب البنزين على الغرفة ومن ثم إشعال النيران فيها. 

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 60 عزبة تابعة لمراكز "دمياط، كفر البطيخ، فارسكور"، وذلك ضمن خطة التعاون بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفي إطار أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 138 لسنة 2023 المختصة بمراجعة واعتماد الأحوزة العمرانية لمدن وقرى المحافظات، حيث تم اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 5 قرى بمركز

وأشارت محافظ دمياط إلى أنه يتم العمل وفقا لمنهجية محددة لاعتماد الأحوزة العمرانية ومراجعة وتدقيق كافة الأعمال الخاصة بها بما يتناسب مع الرؤى المستقبلية لتلك المناطق وبما يساهم في تحقيق التنمية بهذا القطاع، لافتة إلى أنه جار اعتماد باقي الأحوزة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

الاثاث كفر البطيخ أحداث دمياط قرية البساتين محافظ دمياط

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