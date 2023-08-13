ضبط 410 مخالفات تموينية في حملة مكبرة بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال الأسبوع الماضي.

وتلقت مديرية التموين تقريرًا تضمن أبرز نتائج الحملات المُنفذة خلال تلك الفترة، وذلك بإجمالي ٤١٠ محاضر، لوجود مخالفات منها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، وعدم الإعلان عن أسعار السلع وأسطوانات الغاز وكذلك بيع سلع بقيمة أعلى من السعر الرسمي، ضبط عدد ٤٥ شيكارة دقيق مدعم محظور تداولها خارج منظومة المخابز البلدية.

وقامت لجان المتابعة التابعة لمكتب وكيل وزارة الصحة في دمياط، بقيادة الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في دمياط، بالمرور على مستشفيات دمياط العام والحميات والصدر والزرقا والسرو والروضة وفارسكور فجرًا للتأكد من الانضباط الإداري ومدى أداء الخدمة الطبية والعلاجية وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية وإجراءات استقبال الحالات والاحالة وبدأت الجولات خلال الساعات الأولى من الصباح لتفقد سير العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والأقسام الداخلية.

وشدد وكيل الوزارة على تواجد المدير المناوب والفرق الطبية في أماكن عملها ورصد كل الملاحظات وتذليل أي مشكلات والالتقاء بالمرضى ومرافقيهم والاستماع إلى متطلباتهم للتعرف على مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لأية مشكلات.

وتأتي تلك الجولات في إطار حرص مديرية الصحة بدمياط على تقديم افضل خدمة طبية لائقة للمواطنين.

وأعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استئناف عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر أغسطس الجاري والتي تستهدف (7) قرى بعدة مراكز بدمياط، وذلك تيسيرًا على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات، حيث تابع الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، الحملات على المستشفيات بصورة مفاجئة في كل أنحاء محافظة دمياط.