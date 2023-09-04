الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطروح ترفع درجة التأهب وتنشر تحذيرات للمصطافين

شواطئ مطروح
شواطئ مطروح

أعلن مركز ومدينة مرسي مطروح عن رفع درجة التأهب والاستعداد وتعلن وتنشر تحذيرات للمصطافين وعدم نزول البحر وممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة بسبب حالة عدم الاستقرار للبحر وارتفاع الأمواج. 

 الشواطئ التي تشهد ارتفاع الأمواج 

وقال العميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، إن الشواطئ التي تشهد ارتفاعًا في الأمواج هي شواطئ عجيبة وأم الرخم والشواطئ الجديدة على طول كورنيش الأبيض ومينا حشيش والرميلة، وذلك وفقًا لبيانات الأرصاد الجوية والمرور اليومي لمتابعة حالة البحر، مؤكدًا عدم نزول البحر في المزارات السياحية "كليوباترا والغرام"، موضحًا أن تلك المزارات للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة.

 الشواطئ الأمنة 

وأوضح عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، بأنه يمكن لرواد الشواطئ الاستمتاع بممارسة السباحة والنزول في الشواطئ الآمنة في: روميل والليدو والعوام والفيروز وبحيرة كليوباترا، مطروح العام والنخيل والبسنت، والغرام، والتأكيد على الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ التي تتابع الحالة العامة يوميًا والمسئولة عن توجيه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ، حفاظًا على أرواح الجميع من ضيوفنا وأهالينا بالمدينة، موجهًا التحية والتقدير لشبابنا من غطاسي الخير المتطوعين لإنقاذ حالات الغرق.

 متابعة الحالة العامة للشواطئ

وأكد عبدالمجيد أن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يتابع أولًا بأول الحالة العامة للشواطئ والتشديد على مستأجرى الشواطئ خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، بعدم نزول المصطافين وكل المترددين علي البحر خاصة في فترة النوات، وهناك استجابة كبيرة من شباب مطروح بالالتزام بهذه التعليمات.

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني للجنة لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بحملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمدينة مرسي مطروح على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

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